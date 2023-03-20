Это еще не пик! Почему так подорожали овощи и когда ждать снижения цен: объяснение эксперта

Весна уже за окном, но сезон овощей еще не начался. Украинцы столкнулись со значительным подорожанием обычных продуктов: помидоров и огурцов.

В настоящее время средняя цена на помидоры в супермаркетах крупных городов Украины составляет от 90 до 148 грн/кг, а огурцы стоят в среднем 90–107 грн. В столице цены еще выше: иногда цена за килограмм помидор составляет от 200 до 350 грн.

Люди даже начали шутить, что пока сезонные овощи продают по таким заоблачным ценам, можно есть более дешевые и экзотические ананасы и манго.

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Почему такие дорогие овощи

Председатель организации Украинская аграрная ассамблеи Александр Гапон рассказал о том, почему овощи стали такими дорогими. Он объясняет, что такая цена из-за того, что Украина потеряла возможность выращивать и продавать овощи с 30% территорий: сейчас на них продолжаются активные боевые действия или они находятся под временной оккупацией.

— Сейчас мы ориентируемся на импорт: Израиль, Турция, Испания и даже Марокко. Да и то: после землетрясений в Турции страна сократила экспорт в другие страны.

Также проблема в том, что наше сельское хозяйство зависит от страны, не может самостоятельно держаться на плаву. Война очень подсветила и повлияла на ситуацию.

Эксперт предполагает, что такая ценовая ситуация будет продолжаться до мая, пока на садах и огородах украинцев не вырастет свой урожай.

В течение следующих дней салатный набор может подорожать еще на 30%, ведь хранить эти продукты негде, поэтому страна должна постоянно экспортировать продукты из других стран.

Это еще не пик цен, но такого подорожания наша страна еще не видела, — отмечает Александр.

Сейчас же государство пытается помочь тем хозяйствам, которые смогут закрыть дефицит продуктов и, соответственно, повлиять на рынок. Существует много грантов, где страна профинансирует 70%, в то время как собственник такого хозяйства должен вложить только 30% инвестиций.

Как получить такие гранты и что еще финансирует государство, читай в нашем другом материале.

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