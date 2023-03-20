Економія

Це ще не пік! Чому так здорожчали овочі та коли чекати на спад цін: пояснення експерта

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Березня 2023, 12:00
Чому здорожчали овочі
Фото: Pexels

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