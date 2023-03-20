Це ще не пік! Чому так здорожчали овочі та коли чекати на спад цін: пояснення експерта

Весна вже за вікном, але сезон овочів ще не розпочався. Українці ж стикнулися зі значним подорожчанням звичайних продуктів: помідорів та огірків.

Нині середня ціна на помідори у супермаркетах великих міст України становить від 90 до 148 грн/кг, а огірки коштують в середньому 90–107 грн. У столиці ціни ще вищі: інколи ціна за кілограм помідорів становить від 200 до 350 грн.

Громадяни навіть почали жартувати, що поки сезонні овочі продають за такими захмарними цінами, можна їсти дешевші та екзотичні ананаси та манго.

Зараз також дивляться

Чому такі дорогі овочі

Голова організації Українська аграрна асамблея Олександр Гапон розповів про те, чому овочі стали такими дорогими. Він пояснює: така ціна через те, що Україна втратила можливість вирощувати та продавати овочі з 30% територій: зараз на них тривають активні бойові дії або вони перебувають під тимчасовою окупацією.

— Зараз ми орієнтуємося на імпорт: це Ізраїль, Туреччина, Іспанія та навіть Марокко. Та й те: після землетрусів у Туреччині країна зменшила експорт до інших країн.

Також проблема полягає у тому, що наше сільське господарство залежить від країни, не може самостійно триматися на плаву. Війна це дуже підсвітила та вплинула на ситуацію.

Експерт припускає, що така цінова ситуація триватиме до травня, допоки на садах та городах українців не виросте свій урожай.

Натомість протягом наступних днів салатний набір може здорожчати ще на 30%, адже зберігати ці продукти ніде, тож країна постійно мусить експортувати продукти з інших країн.

Це ще не пік цін, але такого здорожчання наша країна ще не бачила, — наголошує Олександр.

Нині ж держава намагається всіляко допомогти тим господарствам, які зможуть закрити дефіцит продуктів та, відповідно, вплинути на ринок. Існує багато грантів, де країна профінансує 70%, тоді як власник такого господарства має вкласти лише 30% інвестицій.

Як отримати такі гранти та що ще фінансує держава — читай у нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!