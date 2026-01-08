Курс доллара и евро на 9 января 2026: валюта установила новый рекорд

Национальный банк Украины установил новый курс гривны по отношению к доллару и евро на 9 января 2026 года. Так, евро впервые стал дороже 50 грн, доллар тоже вырос в цене.
Курс доллара к гривне 9 января 2026
Официальный курс доллара США на 9 января станет больше на 27 копеек и достигнет уровня 42,9904 грн. Это новый исторический рекорд для валюты, цена на нее растет уже четвертый день.
Во второй половине дня, 8 января, курс доллара на межбанке преодолел барьер в 43 гривен. Одну единицу можно приобрести за 43,03–43,06 грн. Также доллар подорожал и на наличном уровне.
Курс евро на 9 января 2026 года от НБУ
9 января один евро обойдется в 50,1762 грн. Курс увеличился на 25 копеек по сравнению с прошлым днем и впервые официально пересек отметку в 50 гривен.
Ранее мы делились прогнозами по курсу доллара и евро к 2028 году от Нацбанка, правительства и Министерства экономики.
