Для тебе Економія

Курс долара та євро на 9 січня 2026: валюта встановила новий рекорд

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Січня 2026, 17:56 2 хв.
курс гривні до євро
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь