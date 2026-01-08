Курс долара та євро на 9 січня 2026: валюта встановила новий рекорд

Національний банк України встановив новий курс гривні до долара та євро на 9 січня 2026 року. Так, євро вперше став дорожче 50 грн, долар теж виріс у ціні.

Курс долара до гривні 9 січня 2026

Офіційний курс долара США на 9 січня стане більшим на 27 копійок і сягне рівня 42,9904 грн. Це новий історичний рекорд для валюти, ціна на неї зростає вже четвертий день поспіль.

У другій половині дня, 8 січня, курс долара на міжбанку подолав бар’єр 43 гривень. Одну одиницю можна придбати за 43,03-43,06 грн. Також долар здорожчав і на готівковому рівні.

Курс євро на 9 січня 2026 від НБУ

9 січня один євро коштуватиме 50,1762 грн. Курс збільшився на 25 копійок у порівнянні з минулим днем та вперше офіційно перетнув позначку у 50 гривень.

