Имеешь право. Льготы для участников боевых действий — какие и кто получает

С началом полномасштабной войны каста военнослужащих в Украине увеличилась. К сожалению, боевой опыт оставляет после себя ужасный привкус и неизлечимые травмы. Поэтому украинские военнослужащие имеют право оформить льготы.
Какие льготы предусмотрены для участников боевых действий, мы расскажем дальше.
Право на льготы УБД вправе получать собственно военнослужащие, военные с инвалидностью, ветераны боевых действий.
Участник боевых действий имеет право на льготы, покрывающие коммунальные услуги. К примеру:
Также у участников боевых действий есть льготы на проезд в общественном транспорте.
Также государство поддерживает участников боевых действий и их детей при получении высшего образования.
Какие льготы предусмотрены для детей участников боевых действий и как оформить льготы УБД, мы рассказывали раньше.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!