Пенсия увеличится почти для всех украинцев! Что известно о перерасчете выплат по новой системе баллов

Вопрос пенсий и минимальных зарплат в Украине всегда стоит остро, ведь на эти суммы сложно прожить. Но ежегодно выплаты индексируют и повышают, чтобы уровень жизни приближался к европейскому.

Министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона рассказала, как повысят пенсии в Украине и какую систему для этого будут использовать.

Пенсии в Украине повысят для большинства людей по новой системе

Ежегодно индексация пенсий проводится в марте. Поэтому с марта 2024 года украинцы ожидают увеличения выплат. Известно, что индексация будет проведена по новой системе.

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Новая система баллов позволит выровнять диспропорцию в размере пенсий давно вышедших на пенсию и тех, кто вышел недавно.

Повышение пенсий произойдет почти для всех украинцев, кроме тех, кто вышел на нее в последние три года. На это в бюджете заложили на 100 млрд грн больше. Такая потребность возникла из-за существенной диспропорции выплат.

Пока средняя зарплата росла в разы, формула для расчета пенсии оставалась прежней.

— Законодательство предусматривает, что если человек вышел на пенсию в 2000 году, то ему начисляли пенсию исходя из среднего заработка в 2000 году. Это было 300 или 400 грн. Индексацию не проводили каждый год, а если и проводили, то занижали.

Это несправедливость, когда люди понимают, что работали одинаковое количество лет, у них была примерно одинаковая по покупательной способности зарплата, а пенсия у одного 2 тыс., а у другого — 5 тыс.

Начисление баллов пенсии украинцам пройдет за каждый месяц работы. За среднюю зарплату — 10 баллов, за высокую — 11, 12 баллов и т.д., за меньшую зарплату — 9 баллов. Каждый год баллы будут пересчитывать в соответствии с актуальной средней зарплатой.

Каждый получит свое количество баллов, неизменное. Это не позволит уравнивать всем пенсии, а получать честные выплаты, согласно отработанным годам и покупательной способности в них.

Многие украинцы недополучали заработанное количество средств, ведь формула расчетов не менялась годами. Людей “уравнивали” до минимальной пенсии. Перерасчет пенсий в марте должен кардинально изменить эти выплаты.

Раньше мы рассказывали, как оформить пенсию онлайн и что для этого понадобится.

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