Пенсія збільшиться майже для всіх українців! Що відомо про перерахунок виплат за новою системою балів

Питання пенсій та мінімальних зарплат в Україні завжди стоїть гостро, адже на ці суми складно прожити. Але щороку виплати індексують та підвищують, аби рівень життя наближався до європейського.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону розповіла, як підвищать пенсії в Україні та яку систему для цього використовуватимуть.

Пенсії в Україні підвищать для більшості людей за новою системою

Щороку індексація пенсій проводиться у березні. Тому від березня 2024 українці очікують збільшення виплат. Відомо, що індексацію проведуть за новою системою.

Зараз також дивляться

Нова система балів дозволить вирівняти диспропорцію у розмірі пенсій тих, хто давно вийшов на пенсію і тими, хто вийшов нещодавно.

Підвищення пенсій відбудеться майже для всіх українців, крім тих, хто вийшов на неї протягом останніх трьох років. На це в бюджеті заклали на 100 млрд грн більше. Така потреба виникла через суттєву диспропорцію виплат.

Поки середня зарплата зростала у рази, формула для розрахунку пенсії залишалася старою.

— Законодавство передбачає, що якщо людина вийшла на пенсію 2000 року, то їй нараховували пенсію, виходячи із середнього заробітку 2000 року. Це було 300 чи 400 грн. Індексацію не проводили щороку, а якщо й проводили, то занижували.

Це несправедливість, коли люди розуміють, що працювали однакову кількість років, у них була приблизно однакова за купівельною спроможністю зарплата, а пенсія в одного 2 тис., а в іншого — 5 тис.

Нарахування балів пенсії українцям відбудеться за кожен місяць роботи. За середню зарплату — 10 балів, за високу — 11, 12 балів тощо, за меншу зарплату — 9 балів. Щороку бали будуть перераховувати відповідно до актуальної середньої зарплати.

Кожен отримає свою кількість балів, незмінну. Це не дозволить урівнювати всім пенсії, а отримувати чесні виплати, відповідно до відпрацьованих років та купівельної спроможності в них.

Багато українців недоотримували зароблену кількість коштів, адже формула розрахунків не змінювалася роками. Людей “урівнювали” до мінімальної пенсії. Перерахунок пенсій у березні має кардинально змінити ці виплати.

Раніше ми розповідали, як оформити пенсію онлайн та що для цього знадобиться.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.