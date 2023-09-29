Економія

Пенсія збільшиться майже для всіх українців! Що відомо про перерахунок виплат за новою системою балів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Вересня 2023, 16:30
Пенсії в Україні підвищать для більшості людей за новою системою
Фото: Pixabay

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