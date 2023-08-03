Щоб не стояти у чергах. Як оформити пенсію онлайн та хто може це зробити — покрокова інструкція

Черги та потреба по кілька разів відвідувати пенсійний фонд, аби оформити пенсію, узагалі не підбадьорюють. Але ти можеш зробити це онлайн!

Так, виходити з дому необов’язково, потрібно лише мати інтернет та певні документи. Читай, як оформити пенсію онлайн у кілька кроків.

Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція

Для оформлення пенсії онлайн тобі знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП). Якщо його немає, можна використати електронний підпис від банкінгу, але не всі банки мають таку можливість.

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Також знадобляться скан-копії таких документів:

Паспорт. Ідентифікаційний код. Документ про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток та інші). Довідка про зарплату за 60 місяців до 30 червня 2006 року (за бажанням). Реквізити банківського рахунку. Фотографія для пенсійного посвідчення. Свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища для жінок).

Щоб оформити пенсію онлайн, зроби такий алгоритм дій:

Зайди та авторизуйся на порталі ПФУ. Вибери з переліку послуг Заява на призначення пенсії. Ознайомся з інформацією та заповни дані.

Читати на тему Якою буде мінімальна пенсія у 2023 році та чи вистачить її на найнеобхідніше У 2023 році розмір мінімальної пенсії залишиться незмінним.

У заяві потрібно прикріпити документи та власне фото. Усі документи мають бути у форматі PDF чи JPG, не більше 1 МБ. Документи з кількох сторінок слід завантажувати одним файлом.

Слідкувати за статусом заяви можна в особистому кабінеті в розділі Мої звернення. Якщо у розділі Дистанційне інформування підключити послугу смс-інформування, про ухвалене рішення тебе сповістять повідомленням.

Рішення про призначення пенсії ухвалюється не пізніше десятого дня з надходження заяви.

Подати заяву на призначення пенсії онлайн можна і через портал Дія. Для цього зроби такий алгоритм:

Зайди та авторизуйся на веб-порталі Дія. Вибери послугу Призначення пенсії. Напиши заяву та заповни дані. Підпиши заяву Дія.Підписом чи КЕП. На електронну пошту тобі прийде сповіщення, щойно рішення ухвалять.

На веб-порталі можна оформити пенсію за вислугу років, за віком, з інвалідності, у разі втрати годувальника. Пізніше потрібно буде відвідати Пенсійний фонд, щоб отримати паперове посвідчення.

Електронне посвідчення можна отримати у відділенні банку, що був указаний у заяві.

Раніше ми розповідали, які документи потрібні для оформлення пенсії.

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