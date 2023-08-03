Економія

Щоб не стояти у чергах. Як оформити пенсію онлайн та хто може це зробити — покрокова інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 03 Серпня 2023, 15:00
Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція
Фото: Unsplash

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Щоб не стояти у чергах. Як оформити пенсію онлайн та хто може це зробити — покрокова інструкція
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