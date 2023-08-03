Экономия

Чтобы не стоять в очередях. Как оформить пенсию онлайн и кто может это сделать — пошаговая инструкция

Анастасия Грубрина, редактор сайта 03 августа 2023, 15:00
Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція
Фото: Unsplash

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