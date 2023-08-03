Чтобы не стоять в очередях. Как оформить пенсию онлайн и кто может это сделать — пошаговая инструкция

Очереди и потребность по несколько раз посещать пенсионный фонд, чтобы оформить пенсию, совсем не подбадривают. Но ты можешь сделать это онлайн!

Да, выходить из дома необязательно, нужно только иметь интернет и определенные документы. Читай как оформить пенсию онлайн в несколько шагов.

Как оформить пенсию онлайн: пошаговая инструкция

Для оформления пенсии онлайн тебе понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП), если ее нет, можно использовать электронную подпись от банкинга, но не все банки имеют такую возможность.

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Также понадобятся скан-копии следующих документов:

Паспорт. Идентификационный код. Документ о страховом стаже (трудовая книга, диплом об обучении, военном билете и другие). Справка о зарплате за 60 месяцев до 30 июня 2006 (по желанию). Реквизиты банковского счета. Фотография для пенсионного удостоверения. Свидетельство о браке (при смене фамилии для женщин).

Чтобы оформить пенсию онлайн, соверши следующий алгоритм действий:

Зайди и авторизуйся на портале ПФУ. Выбери из списка услуг Заявление на назначение пенсии. Ознакомься с информацией и заполни данные.

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В заявлении нужно прикрепить документы и собственное фото. Все документы должны быть в формате PDF или JPG, не более 1 МБ. Документы на нескольких страницах следует загружать одним файлом.

Следить за статусом заявления можно в личном кабинете в разделе Мои обращения. Если в разделе Удаленное информирование подключить услугу смс-информирования, о принятом решении тебя уведомят сообщением.

Решение о назначении пенсии принимается не позднее 10 дней с момента поступления заявления.

Подать заявление на назначение пенсии онлайн можно и через портал Дія. Для этого сделай следующий алгоритм:

Зайди и авторизуйся на веб-портале Дія. Выбери услугу Назначение пенсии. Напиши заявление и заполни данные. Подпиши заявление Дія. Подписью или КЭП. На электронную почту тебе придет уведомление, как только решение будет принято.

На веб-портале можно оформить пенсию за выслугу лет, по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца. Позже нужно будет посетить Пенсионный фонд, чтобы получить бумажное удостоверение.

Электронное удостоверение можно получить в отделении банка, указанном в заявлении.

Раньше мы рассказывали, какие документы нужны для оформления пенсии.

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