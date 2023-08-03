Чтобы не стоять в очередях. Как оформить пенсию онлайн и кто может это сделать — пошаговая инструкция

Очереди и потребность по несколько раз посещать пенсионный фонд, чтобы оформить пенсию, совсем не подбадривают. Но ты можешь сделать это онлайн!
Да, выходить из дома необязательно, нужно только иметь интернет и определенные документы. Читай как оформить пенсию онлайн в несколько шагов.
Для оформления пенсии онлайн тебе понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП), если ее нет, можно использовать электронную подпись от банкинга, но не все банки имеют такую возможность.
Также понадобятся скан-копии следующих документов:
Чтобы оформить пенсию онлайн, соверши следующий алгоритм действий:
В заявлении нужно прикрепить документы и собственное фото. Все документы должны быть в формате PDF или JPG, не более 1 МБ. Документы на нескольких страницах следует загружать одним файлом.
Следить за статусом заявления можно в личном кабинете в разделе Мои обращения. Если в разделе Удаленное информирование подключить услугу смс-информирования, о принятом решении тебя уведомят сообщением.
Решение о назначении пенсии принимается не позднее 10 дней с момента поступления заявления.
Подать заявление на назначение пенсии онлайн можно и через портал Дія. Для этого сделай следующий алгоритм:
На веб-портале можно оформить пенсию за выслугу лет, по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца. Позже нужно будет посетить Пенсионный фонд, чтобы получить бумажное удостоверение.
Электронное удостоверение можно получить в отделении банка, указанном в заявлении.
Раньше мы рассказывали, какие документы нужны для оформления пенсии.
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