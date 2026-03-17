Помощь ЮНИСЕФ: кто из украинцев получит по 6500 грн от организации

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совместно с международным детским фондом ЮНИСЕФ приступают к новой программе целевой поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

В рамках этой инициативы семьи, воспитывающие детей с инвалидностью подгруппы А, получат единовременную выплату в размере 6500 гривен. Проект направлен на усиление социальной защиты детей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в условиях длительных вызовов военного положения.

Программа охватывает девять областей Украины, которые больше всего страдают от боевых действий или являются прифронтовыми. В список регионов вошли Черниговская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Сумская и Запорожская области.

По предварительным расчетам профильного министерства, помощь смогут получить около 9 тысяч детей. Финансирование будет осуществляться через специальный счет для гуманитарной помощи гражданскому населению, открытый Министерством социальной политики в Национальном банке Украины.

Важной особенностью этой выплаты является отсутствие жестких ограничений по ее целевому использованию. Хотя официально помощь позиционируется как ресурс для подготовки к зимнему периоду, семьи имеют право самостоятельно определять приоритетные направления расходов.

Это могут быть как лекарства и средства реабилитации, так и теплая одежда, продукты питания или оплата коммунальных услуг. Государство и международные партнеры доверяют родителям в выборе товаров, которые критически необходимы для обеспечения комфорта и здоровья ребенка в конкретной жизненной ситуации.

Внедрение подобных выплат позволяет несколько снизить финансовое давление на семьи, где воспитываются дети с высокой степенью потери здоровья и гарантирует им дополнительную опору в условиях экономической нестабильности.

Ожидается, что начисление средств начнется в ближайшее время после согласования технических списков бенефициаров в определенных регионах.

