Допомога ЮНІСЕФ: хто з українців отримає по 6500 грн від організації

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України спільно з міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ розпочинають нову програму цільової підтримки найбільш вразливих категорій громадян.

У межах цієї ініціативи сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, отримають одноразову виплату в розмірі 6500 гривень. Проєкт спрямований на посилення соціального захисту дітей, які потребують постійного стороннього догляду, в умовах тривалих викликів воєнного стану.

Програма охоплює дев’ять областей України, які найбільше потерпають від бойових дій або є прифронтовими. До переліку регіонів увійшли Чернігівська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Запорізька області.

За попередніми розрахунками профільного міністерства, допомогу зможуть отримати близько 9 тисяч дітей. Фінансування здійснюватиметься через спеціальний рахунок для гуманітарної допомоги цивільному населенню, відкритий Міністерством соціальної політики у Національному банку України.

Важливою особливістю цієї виплати є відсутність жорстких обмежень щодо її цільового використання. Хоча офіційно допомога позиціонується як ресурс для підготовки до зимового періоду, родини мають право самостійно визначати пріоритетні напрямки витрат.

Це можуть бути як ліки та засоби реабілітації, так і теплий одяг, продукти харчування або оплата комунальних послуг. Держава та міжнародні партнери довіряють батькам у виборі товарів, які є критично необхідними для забезпечення комфорту та здоров’я дитини в конкретній життєвій ситуації.

Запровадження подібних виплат дозволяє дещо знизити фінансовий тиск на сім’ї, де виховуються діти з високим ступенем втрати здоров’я, та гарантує їм додаткову опору в умовах економічної нестабільності.

Очікується, що процес нарахування коштів розпочнеться найближчим часом після узгодження технічних списків бенефіціарів у визначених регіонах.

