Экономия

Закарпатье лидирует, а в Киеве цены упали: как изменилась плата за аренду квартир в 2023 году

Диана Просяник, редактор сайта 17 мая 2023, 17:00
аренда однокомнатной квартиры
Фото: Unsplash

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