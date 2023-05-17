Закарпатье лидирует, а в Киеве цены упали: как изменилась плата за аренду квартир в 2023 году

С началом полномасштабного вторжения немало семей переехали из восточной и южной частей страны ближе к западным и центральным областям в поисках безопасного места. В результате в одних областях Украины спрос на аренду квартир высокий, а в других только снижается.

С начала 2023 года средний тариф за месячное проживание в однокомнатной квартире в Украине вырос на 7,1% и в апреле этого года составил 6101 грн. Такие данные предоставляет Госстат.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине

Лидерскую позицию занимает Закарпатская область. Там стоимость аренды самая высокая — 13 123 грн, что на 50,7% выше, чем в декабре 2022 года.

Львовская область занимает второе место с ценой 11 543 грн, что на 5,2% больше относительно начала года.

Что касается Киева, там стоимость аренды снизилась на 0,6% и составляет 7591 грн, делая столицу третьим в списке регионом по стоимости аренды.

В то же время самые низкие цены аренды за однокомнатную квартиру сейчас в следующих областях:

Херсонская (2960 грн);

Запорожская (2769 грн);

Сумская (2769 грн).

Это связано с их расположением в прифронтовой зоне.

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