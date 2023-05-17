Економія

Закарпаття лідирує, а в Києві ціни впали: як змінилась плата за оренду квартир у 2023

Діана Просяник, редакторка сайту 17 Травня 2023, 17:00
оренда однокімнатної квартири
Фото: Unsplash

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
як варити пшеничну кашу
Поживно та легко: як варити пшеничну кашу — покроковий рецепт
Популярні серіали Netflix: ТОП-7 серіалів за весь час
Популярні серіали Netflix, які варто подивитися на дозвіллі: від детективу та романтики до пограбування та фантастики
Що робити, якщо в додатку Helsi чужі записи до лікарів — пояснення МОЗ
Медогляди, яких не було? Що робити з підозрілими записами у системі Helsi
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Що робити, якщо в додатку Helsi чужі записи до лікарів — пояснення МОЗ
Медогляди, яких не було? Що робити з підозрілими записами у системі Helsi
На Херсонщині росіяни вбили дитину — що про це відомо
Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Що відомо про обстріл у Зеленівці 17 травня
День вишиванки 2023
Символ національної свідомості: коли святкують День вишиванки цього року

Відео
0:14:22
Успіх ЗСУ у Бахмуті — як на це впливають внутрішні конфлікти в РФ

Як ЗСУ змушують окупантів тікати з Бахмута та до чого тут щоденні “спектаклі” Пригожина
0:04:15
Донеччина 16.05
Все обличчя посікло. Як мешканці Костянтинівки переживають удари з Іскандерів
0:09:04
Чи справді росіяни знищили ЗРК Patriot — пояснення Повітряних сил ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ офіційно прокоментували долю ЗРК Patriot
Карта бойових дій в Україні
На чиєму боці частковий успіх в Бахмуті? Карта бойових дій в Україні 17 травня в режимі онлайн
0:10:02
бій під Бахмутом
Історія битви за “дорогу життя” під Бахмутом — унікальні кадри реального бою
0:04:21
Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19
Від перебігу хвороби загинули 89 діток. Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:03:45
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024
Станемо енергетичним “повербанком” для Євросоюзу? Як триває підготовка до нового опалювального сезону
0:04:36
митці Денисенко
Хочеш миру? Готуйся до війни! Що відомо про унікальну виставку родини митців Денисенків
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Це історична подія! Характеристика ракет Кинджал, які збили українці
Більше відео
Ту-22М3
Читати далі
Ту-22М3: чим збити, характеристики бомбардувальника та що про нього відомо
тарифи на комуналку 2023
Читати далі
Тарифи на комунальні послуги 2023: що зросло в ціні, а що залишилося без змін

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь