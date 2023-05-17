Закарпаття лідирує, а в Києві ціни впали: як змінилась плата за оренду квартир у 2023

З початком повномасштабного вторгнення чимало сімей переїхали зі східної та південної частин країни ближче до західних та центральних областей у пошуках безпечного місця. Як наслідок, в одних областях України попит на оренду квартир високий, а в інших — лише знижується.

Від початку 2023 року середній тариф за місячне проживання в однокімнатній квартирі в Україні зріс на 7,1%, і у квітні цього року становив 6101 грн. Такі дані надає Держстат.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні

Лідерську позицію займає Закарпатська область. Там вартість оренди є найвищою — 13 123 грн, що на 50,7% вище, ніж у грудні 2022 року.

Львівська область посідає друге місце з ціною 11 543 грн, що на 5,2% більше проти початку року.

Щодо Києва, там вартість оренди знизилася на 0,6% і тепер становить 7591 грн, роблячи столицю третім у списку регіоном за вартістю оренди.

Водночас найнижчі ціни оренди за однокімнатну квартиру нині в таких областях:

Херсонська (2960 грн);

Запорізька (2769 грн);

Сумська (2769 грн).

Це пов’язано з їхнім розташуванням у прифронтовій зоні.

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