Списание долгов за коммуналку: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

В Верховной Раде недавно зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрено списание долгов за коммуналку. Но воспользоваться такой возможностью смогут не все украинцы. Подробности о новом проекте закона читай в материале.

Списание долгов за коммуналку: что известно о законопроекте

Для начала нужно отметить, что законопроект под названием О внесении изменений в закон о реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию № 8367 только зарегистрировали на сайте. То есть пока что он не имеет юридической силы.

Документ вступит в силу только после того, когда Рада одобрит нововведения.

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Если это произойдет, то с людей, которые имеют жилье на территориях, где ведутся боевые действия, будут списывать долги за коммунальные услуги. Этот закон будет действовать до окончания действия военного положения.

То есть если твое жилье пострадало с 24 февраля 2022 года и в твоем населенном пункте ведутся военные действия, то с начала войны до ее окончания тебе погасят задолженность по коммуналке.

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Задолженность касается следующих платежей

за газ;

за отопление;

за горячую воду;

за электричество.

Но пока что говорить о том, что в скором будущем закон примут, рано. В декабре прошлого года задолженность украинцев по коммуналке составила почти 82 млрд грн.

Важно, что несколько месяцев назад правительство продлило сроки действия специальных обязательств на рынке газа до апреля этого года.

Это значит, что стоимость природного газа останется такой же, как в 2022 году. Местные власти, таким образом, могут не повышать тарифы на газ и тепло. То же самое касается горячей воды.

Также в октябре министры продлили действие обязательств на рынке электроэнергии до марта этого года. Таким образом, тарифы на электроэнергию для украинцев меняться не будут.

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