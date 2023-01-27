Списання боргів за комуналку: у Раді зареєстрували відповідний законопроект

У Верховній Раді нещодавно зареєстрували законопроект, у якому передбачено списання боргів за комуналку. Але скористатися такою нагодою зможуть не всі українці. Подробиці про новий проект закону читай у матеріалі.

Списання боргів за комуналку: що відомо про законопроект

Для початку слід зазначити, що законопроект під назвою Про внесення змін до закону про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію № 8367 лише зареєстрували на сайті. Тобто поки що він не має юридичної сили.

Документ набуде чинності лише після того, коли Рада схвалить нововведення. Якщо це станеться, то з людей, які мають житло на територіях, де ведуться бойові дії, списуватимуть борги за комунальні послуги.

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Цей закон діятиме до закінчення дії воєнного стану.

Тобто якщо твоє житло постраждало з 24 лютого 2022 року й у твоєму населеному пункті відбуваються воєнні дії, то з початку війни до її закінчення тобі погасять заборгованість із комуналки.

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Заборгованість стосується таких платежів

за газ;

за опалення;

за гарячу воду;

за електрику.

Але поки що говорити про те, що незабаром закон ухвалять, зарано. У грудні минулого року заборгованість українців з комунальних послуг становила майже 82 млрд грн.

Важливо, що кілька місяців тому уряд продовжив терміни дії спеціальних обов’язків на ринку газу до квітня цього року.

Це означає, що вартість природного газу залишиться такою самою, як у 2022. Місцева влада, отже, може не підвищувати тарифи на газ та тепло. Те саме стосується гарячої води.

Також у жовтні міністри продовжили дію зобов’язань на ринку електроенергії до березня цього року. Відповідно, тарифи на електроенергію для українців змінюватися не будуть.

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