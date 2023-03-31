Un WFP поступило сообщение: как получить деньги и что для этого нужно

Многие украинские ВПЛ сейчас получают смс о том, что они могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы или от ООН.

Сумма выплат составляет 2220 грн. Однако для этого переселенцы предварительно проходили регистрацию. Как получить средства от Un WFP — пошаговую инструкцию найдешь в материале.

Выплаты Un WFP: что известно

В этом году начали выплачивать денежную помощь ВПЛ. Она поступает от программы World Food Programme от ООН.

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Деньги получают благодаря системе переводов в ПриватБанке. Размер выплат — 2200 грн на одного или 6600 грн на всех членов семьи.

Un WFP поступило сообщение: как получить деньги

Киевлянка Нина поделилась личным опытом получения помощи. По ее словам, сначала женщине пришло смс о том, что ее запрос принят. Ей нужно было ожидать смс-сообщения с кодом, с которым нужно обратиться в банк.

Вот как это выглядело:

Затем Нина обратилась в ПриватБанк с этим кодом и паспортом. Также должна быть карта банка, где ты получаешь переводы Western Union.

После этого я пошла сразу в кассу, сказала о том, что мне нужно получить перевод от Western Union, а именно помощь от ООН, и мне через несколько минут его выдали, — рассказывает женщина.

То есть у тебя с собой должны быть такие документы, кроме смс-кода:

документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);

карта банка.

— Сумму за три месяца якобы должны были выплатить сразу, но я получила не 6660, а 2220 грн. Важно, что я оформила эту помощь еще в мае 2022 года (на сайте єДопомога) и только сейчас получила первые средства, — добавляет Нина.

Кроме того, еще две таких смс должны прийти в течение некоторого времени.

Напомним, что украинских переселенцев поддерживает не только государство, но и благотворительные фонды и организации. Читай, как получить кэш-грант от Каритас-Киев.

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