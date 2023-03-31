Un WFP надійшло повідомлення: як отримати гроші та що для цього потрібно

Багатьом українським ВПО зараз надходять смс про те, що вони можуть отримати виплати від Світової продовольчої програми або від ООН.

Сума виплат становить 2220 грн. Однак для цього переселенці попередньо проходили реєстрацію.

Як отримати кошти від Un WFP — покрокову інструкцію знайдеш у матеріалі.

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Виплати Un WFP: що відомо

Цього року почали виплачувати грошову допомогу ВПО. Вона надходить від програми World Food Programme від ООН. Гроші одержують завдяки системі переказів у ПриватБанку. Розмір виплат — 2200 грн на одного чи 6600 грн на всіх членів родини.

Un WFP надійшло повідомлення: як отримати гроші

Киянка Ніна поділилася особистим досвідом отримання допомогти. За її словами, спочатку жінці прийшло смс про те, що її запит прийнято. Їй потрібно було очікувати на смс-повідомлення з кодом, з яким треба звернутися в банк.

Ось як це виглядало:

Далі пані Ніна звернулася у ПриватБанк із кодом та паспортом. Також має бути картка банку, в якому ти отримуєш перекази Western Union.

Після цього я пішла одразу в касу, сказала про те, що мені потрібно отримати переказ від Western Union, а саме допомогу від ООН, і мені за кілька хвилин його видали, — розповідає жінка.

Тобто у тебе з собою мають бути такі документи, крім смс-коду:

документ, який посвідчує особу (наприклад, паспорт);

банківська картка.

— Суму за три місяці нібито мали виплатити одразу, однак я отримала не 6660, а 2220 грн. Важливо, що я оформила цю допомогу ще у травні 2022 (на сайті єДопомога) і лише зараз отримала перші кошти, — додає пані Ніна.

Крім цього, ще дві таких смс мають прийти протягом певного часу.

Нагадаємо, що українських переселенців підтримує не лише держава, а й благодійні фонди та організації. Читай, як отримати кеш-грант від Карітас-Київ.

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