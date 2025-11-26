Протащил до следующей станции: в Киеве судят машиниста, зажавшего в дверях пенсионера

В Киеве будут судить работника Укрзалізниці, чья невнимательность привела к трагическому инциденту на станции Троещина-2. Машинист столичной электрички начал движение, не заметив, что пожилой пассажир не успел зайти в вагон. О завершении расследования и передаче дела в суд сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Ноги остались снаружи: пенсионер получил тяжелые травмы

Происшествие, едва не стоившее жизни 82-летнему киевлянину, произошло во время обычной посадки пассажиров.

— Установлено, что во время управления электропоездом от станции Троещина-2 машинист закрыл двери и начал движение. В это время в дверях зажало 82-летнего мужчину, который во время посадки в вагон оступился и упал, а его ноги остались снаружи вагона, — говорится в сообщении.

Самое страшное то, что ноги пострадавшего остались снаружи подвижного состава. Поезд тронулся. В таком беспомощном положении пенсионера протащило вплоть до следующей остановки. По дороге мужчина, чьи ноги свисали наружу, бился о бетонные выступы платформы.

Результатом этой поездки стали тяжелые травмы. Врачи диагностировали у пострадавшего открытые переломы обеих ног.

Правоохранители квалифицировали действия железнодорожника как нарушение правил безопасности движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 276 УК Украины).

Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд. Теперь за роковую ошибку машинисту грозит реальный срок — санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

