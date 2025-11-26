Протягнув до наступної станції: у Києві судять машиніста, що затиснув у дверях пенсіонера

У Києві судитимуть працівника Укрзалізниці, чия неуважність призвела до трагічного інциденту на станції Троєщина-2. Машиніст столичної електрички почав рух, не помітивши, що літній пасажир не встиг зайти у вагон. Про завершення розслідування та передання справи до суду повідомили у Київській міській прокуратурі.

Ноги залишилися назовні: пенсіонер отримав важкі травми

Подія, що ледь не коштувала життя 82-річному киянину, сталася під час звичайної посадки пасажирів.

— Встановлено, що під час керування електропоїздом від станції Троєщина-2 машиніст зачинив двері та почав рух. В цей час у дверях затиснуло 82-річного чоловіка, який під час посадки в вагон оступився та впав, а його ноги залишилися зовні вагона, — йдеться в повідомленні.

Найстрашніше те, що ноги потерпілого залишилися зовні рухомого складу. Потяг рушив. У такому безпорадному положенні пенсіонера протягнуло аж до наступної зупинки. По дорозі чоловік, чиї ноги звисали назовні, бився об бетонні виступи платформи.

Результатом цієї поїздки стали тяжкі травми. Лікарі діагностували у постраждалого відкриті переломи обох ніг.

Правоохоронці кваліфікували дії залізничника як порушення правил безпеки руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 276 КК України).

Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. Тепер за фатальну помилку машиністу загрожує реальний термін — санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали про 12-річного хлопця з Київщини, який одержав тяжкі опіки, намагаючись повторити популярний TikTok-трюк на даху вагона.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!