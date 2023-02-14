$100 для многодетных семей: кто и каким образом может получить помощь от США

Украинцы продолжают получать финансовую поддержку от государственных и зарубежных правительств и фондов. Незащищенные и уязвимые слои населения претендуют на еще одну помощь.
В этот раз получить единоразовую выплату в размере $100 украинцы смогут от граждан США. Выплата поступит в гривневом эквиваленте — 3660 грн по официальному курсу НАБУ.
На этот раз американцы окажут помощь украинским многодетным семьям, которые пострадали в результате войны, были вынуждены переехать или живут на временно оккупированных территориях.
Чтобы получить одноразовую выплату, нужно соответствовать одной из этих категорий, перейти на платформу Gate to Ukraine и заполнить предложенную форму.
Твоя заявка пройдет проверку и перевод на английский язык, а затем ее разместят на сайте. Там ее смогут увидеть неравнодушные американцы и отправить в ответ донейт.
Средства будут перенаправлены на твою карту или банковский счет. После их получения Gate to Ukraine просит записать короткое видео — благодарность для спонсора.
Из-за того, что многие искренне стараются помочь украинцам, активизировались мошенники, которые наживаются на людях. Мы рассказали, как не стать жертвой мошенников.
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