$100 для багатодітних родин: хто та як може отримати допомогу від США

Українці продовжують отримувати фінансову підтримку від державних та закордонних урядів та фондів. Незахищені та вразливі верстви населення претендують на ще одну допомогу.

Цього разу отримати одноразову виплату у розмірі $100 українці зможуть від громадян США. Виплата надійде у гривневому еквіваленті — 3660 грн за офіційним курсом НАБУ.

Хто має право на виплату

Американці нададуть допомогу українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були вимушені переїхати або живуть на тимчасово окупованих територіях.

Зараз також дивляться

Люди із зони активних бойових дій.

Люди з деокупованих/окупованих територій.

Люди, у яких є хоча б одна неповнолітня дитина.

Щоб отримати одноразову виплату, треба відповідати одній з цих категорій, перейти на платформу Gate to Ukraine та заповнити запропоновану форму.

Твоя заявка пройде перевірку та переклад на англійську мову, а потім її розмістять на сайті. Там її зможуть побачити небайдужі американці та відправити донейт у відповідь.

Кошти перенаправлять на твою карту чи банківський рахунок. Після їх отримання Gate to Ukraine просить записати коротку відеоподяку для спонсора.

Через те що багато людей прагнуть допомогти українцям, активізувалися шахраї, які наживаються на людях. Ми розповіли, як не стати жертвою на шахраїв.

Не пропусти найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.