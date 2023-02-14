Економія

$100 для багатодітних родин: хто та як може отримати допомогу від США

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 14 Лютого 2023, 20:00
виплата 100$ від США
Фото: Pexels

Більше новин
Історія родини Комарницьких, яка 11 місяців живе в укритті
У підвалі навіть зустрічали Новий рік! Історія родини з Чорнобаївки, яка 11 місяців мешкає в укритті
ціна на пальне
Ціна нарешті падає? Чи здешевшає бензин та дизель цієї весни
Рамштайн-9
Загрози, зброя, контрнаступ: підсумки зустрічі Рамштайн-9 для України
Гуманітарна допомога
Пройти повз неможливо! Історія українського волонтерства, яке веде Україну до перемоги
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рамштайн-9
Загрози, зброя, контрнаступ: підсумки зустрічі Рамштайн-9 для України
Затримка виплат ВПО: в яких числах очікувати виплат
Затримують виплати ВПО? В яких числах чекати нарахування грошової допомоги
Гроші за поранення військовим
Які виплати може отримати поранений військовий під час реабілітації та що для цього потрібно
Прожитковий мінімум 2023 року в Україні: який бюджет передбачено на рік
Прожитковий мінімум 2023: розмір виплат і вплив на зарплату, пенсію та допомогу від держави

Відео
0:02:58
Херсонщина окупація

Допомога для звільненої Киселівки! Життя Херсонщини після окупації
0:02:08
Вільнянськ
Вирва п’ять метрів та потрощені дахи й вікна навколо: наслідки удару по приватному сектору Вільнянська
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:49
Потьомкине
Не вціліла жодна хата: як село на Херсонщині пройшло окупацію та активні бої
Бахмут
Місто зруйноване на 100%! Усе про ситуацію у Бахмуті та інтенсивність боїв на Донеччині
0:08:58
Туреччина
Пекло Туреччини. Тиждень після жахливого землетрусу — що відбувається зараз
Карта бойових дій в Україні 13.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дорожче за життя? Військовий жорстко звернувся до українців та розповів, яка ситуація у Запоріжжі
Більше відео
ціна на пальне
Читати далі
Ціна нарешті падає? Чи здешевшає бензин та дизель цієї весни
Рамштайн-9
Читати далі
Загрози, зброя, контрнаступ: підсумки зустрічі Рамштайн-9 для України

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь