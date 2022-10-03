Без помощи не останутся! Выплаты 2200 грн людям на деоккупированных территориях

ВСУ постепенно освобождают украинские территории. Находившиеся под оккупацией люди нуждаются в гуманитарной и денежной поддержке.

Со следующего месяца (ноябрь — ред.) жители только что освобожденных территорий смогут получить дополнительную помощь в размере 2200 грн. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук во время телемарафона.

По ее словам, государство и благотворители оказывают следующую ​​помощь людям на деоккупированных территориях: пищевые продукты, вещи первой потребности, средства гигиены, теплая одежда на зиму и финансовая поддержка.

Сейчас также смотрят

— Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь — 2200 грн, — заявила Верещук.

Уже сейчас жители в освобожденной Харьковской и Херсонской областях могут получить помощь — 1200 грн. Это пилотный проект правительства вместе с Международным комитетом Красного Креста. Жители населенных пунктов могут получить деньги через Укрпочту.

По словам Верещук, перечень людей составляет соответствующая территориальная община и передает ОВА. Она уточнила: всего планируется выплатить пособие почти 200 тыс. человек.

Из-за войны в Украине появилось много внутренних переселенцев. Не все смогли подать заявление о получении выплат весной. Поэтому в Украине продлили срок подачи повторного заявления на выплаты ВПЛ.

Напоминаем, что у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!