Без допомоги не залишаться! Виплати 2200 грн людям на деокупованих територіях

ЗСУ поступово звільняють українські території. Люди, які перебували під окупацією, потребують гуманітарної та грошової підтримки.

З наступного місяця (листопад — ред.) мешканці щойно звільнених територій матимуть змогу отримати додаткову допомогу у розмірі 2200 грн. Про це повідомила віце-прем’єрка Ірина Верещук під час телемарафону.

За її словами, держава й благодійники надають таку допомогу людям на деокупованих територіях: харчові продукти, речі першої потреби, засоби гігієни, теплий одяг на зиму та фінансову підтримку.

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— Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на всі актуальні види фінансової допомоги й від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу — 2200 грн, — заявила Верещук.

Уже зараз жителі на звільненій Харківщині та Херсонщині можуть отримати допомогу — 1200 грн. Це пілотний проект уряду разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Мешканці населених пунктів можуть отримати кошти через Укрпошту.

За словами Верещук, перелік осіб складає відповідна тергромада й передає ОВА. Вона уточнила: усього планується виплатити допомогу майже 200 тис. людей.

Через війну в Україні з’явилося багато внутрішніх переселенців. Не всі змогли подати заяву про отримання виплат навесні. Тому в Україні подовжили термін подачі повторної заяви на виплати ВПО.

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