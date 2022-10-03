Економія

Без допомоги не залишаться! Виплати 2200 грн людям на деокупованих територіях

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Жовтня 2022, 11:20
Без допомоги не залишаться! Виплати 2200 грн людям на деокупованих територіях
Фото: Pexels

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