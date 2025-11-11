Индекс инфляции за октябрь 2025 года: продукты питания подорожали снова

Государственная служба статистики обнародовала аналитические данные о состоянии потребительского рынка в октябре 2025 года и определила показатель индекса инфляции.

Подробнее о статистических данных за октябрь 2025 года — в материале.

Индекс инфляции в октябре 2025 года: что подорожало больше всего

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,9%, а по сравнению с октябрем 2024 года — 10,9%.

Базовая инфляция в октябре 2025 года выросла на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 10,2%, если считать за год.

В октябре повысились цены на продукты питания и безалкогольные напитки — на 1,6%.

Больше всего подорожали яйца — на 11,0%, и овощи — на 10,4%.

Увеличились цены на сало, зерновые продукты, молоко (на 3,8%), рыбу и рыбные продукты, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо, мясные изделия и сыры — в пределах 1,0–7,1%.

В то же время подешевели фрукты, сахар, рис и макаронные изделия — на 0,2–2,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в октябре выросли на 1,5%, главным образом из-за подорожания табачных изделий — на 2,2%.

В сфере транспорта зафиксировано незначительное повышение цен — на 0,1%, это связано с подорожанием проезда в автомобильном пассажирском транспорте — на 0,6%.

Стоимость проезда в железнодорожном транспорте снизилась на 5,0%.

Немного подорожали в октябре 2025 года услуги гостиничного бизнеса — на 0,9%, в целом же различные товары и услуги выросли в цене на 0,7%.

Индекс инфляции, или индекс потребительских цен — что показывают эти показатели

Индекс инфляции, или индекс потребительских цен, показывает, насколько изменились цены на товары, которые люди обычно покупают.

Если этот индекс растет, это означает, что цены повышаются — деньги обесцениваются и на ту же сумму можно купить меньше.

Если индекс снижается или остается стабильным, это говорит о том, что цены почти не меняются или даже уменьшаются.

Таким образом, показатели индекса помогают оценить уровень инфляции в стране и понять, как это влияет на наше с вами благосостояние.

