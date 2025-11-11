Для тебе Економія

Індекс інфляції у жовтні 2025 року: продукти харчування подорожчали знову

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Листопада 2025, 12:06 3 хв.
індекс інфляції у жовтні 2025
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь