Індекс інфляції у жовтні 2025 року: продукти харчування подорожчали знову

Державна служба статистики оприлюднила аналітичні дані щодо стану споживчого ринку у жовтні 2025 року та визначила показник індексу інфляції.

Детальніше про статистичні дані за жовтень 2025— у матеріалі.

Індекс інфляції у жовтні 2025: що подорожчало найбільше

Інфляція на споживчому ринку у жовтні 2025 року порівняно з вереснем становила 0,9%, а відносно жовтня 2024 року — 10,9%.

Базова інфляція у жовтні 2025 року зросла на 0,6% порівняно з вереснем і на 10,2%, якщо рахувати за рік.

У жовтні підвищилися ціни на продукти харчування та безалкогольні напої — на 1,6%.

Найбільше подорожчали яйця — на 11,0%, та овочі — на 10,4%.

Збільшилися ціни на сало, зернові продукти, молоко (на 3,8%), рибу та рибопродукти, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо, м’ясні вироби та сири — у межах 1,0-7,1%.

Водночас подешевшали фрукти, цукор, рис і макаронні вироби — на 0,2-2,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у жовтні зросли на 1,5%, переважно через подорожчання тютюнових виробів — на 2,2%.

У сфері транспорту зафіксоване незначне підвищення цін — на 0,1%, воно пов’язано з подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті — на 0,6%.

Вартість проїзду у залізничному транспорті знизилася на 5,0%.

Дещо подорожчали у жовтні 2025 послуги готельного бізнесу — на 0,9%, загалом же різні товари та послуги виросли в ціні на 0, 7%.

Індекс інфляції, або індекс споживчих цін — про що свідчать показники

Індекс інфляції, або індекс споживчих цін, показує, наскільки змінилися ціни на товари та послуги, які люди зазвичай купують.

Якщо цей індекс зростає, це означає, що ціни підвищуються — гроші знецінюються і за ту саму суму можна купити менше.

Якщо індекс знижується або залишається стабільним, це вказує на те, що ціни майже не змінюються або навіть зменшуються.

Тож показники індексу допомагають оцінити рівень інфляції в країні та зрозуміти, як це впливає на наш з вами добробут.

