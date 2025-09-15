Индексация зарплаты за сентябрь 2025: кому доплатят и сколько

Индексацию зарплат проводят для того, чтобы защитить доходы работников от обесценивания из-за инфляции.

Когда цены на товары и услуги растут, человек фактически может позволить себе меньше, чем раньше, хотя его зарплата не изменилась.

Именно для этого и существует индексация: работодатели должны периодически пересматривать заработки с учётом официального индекса потребительских цен.

Если этот показатель превышает установленный порог, который сейчас составляет 103%, возникает право на индексацию.

Будет ли проводиться индексация заработной платы за сентябрь 2025 года — читай в материале.

Индексация зарплаты за сентябрь 2025: ждать ли повышения

По данным портала Smartfin.ua, в сентябре 2025 года индексация зарплаты будет, но она касается не всех работников.

Право на индексацию получат те сотрудники, у которых базовым месяцем для расчётов является январь или февраль 2025 года.

Для таких работников индексация зарплаты в сентябре составит 4,4%, и при полной занятости это даст 133,23 грн доплаты.

Для тех, у кого базовым месяцем является февраль, коэффициент будет равняться 3,5%, что составит 105,98 грн.

Если же базовым месяцем стал март 2025 года или любой другой последующий месяц, то в сентябре индексации ещё не будет, поскольку право на неё не наступило.

Читать по теме Индекс инфляции за август: почему цены в Украине упали на 2% В НБУ прогнозируют, что в ближайшие месяцы инфляция и дальше будет снижаться

Точно так же индексация зарплаты в сентябре не будет проводиться в случае, если работнику уже повышали оклад после января 2025 года, ведь тогда новым базовым считается месяц такого повышения.

Важно также помнить, что если сотрудник работал неполный месяц или имеет неполную ставку, то сумма индексации уменьшается пропорционально отработанному времени.

То есть индексация зарплаты в сентябре всё же произойдет, но она будет касаться только тех, чей базовый месяц — январь или февраль, и начисляется в зависимости от утверждённого коэффициента.

Читай также, планируют ли поднять зарплаты военным: какой ответ дает президент и Кабинет Министров.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!