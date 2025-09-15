Індексація зарплати за вересень 2025: кому доплатять і скільки

Індексацію зарплат проводять для того, щоб захистити доходи працівників від знецінення через інфляцію.

Коли ціни на товари й послуги зростають, людина фактично може дозволити собі менше, ніж раніше, хоча її зарплата не змінилася.

Саме для цього й існує індексація: роботодавці мають періодично переглядати заробітки з оглядом на офіційний індекс споживчих цін.

Якщо цей показник перевищує встановлений поріг, який зараз становить 103%, виникає право на індексацію.

Чи буде проводитися індексація заробітної плати за вересень 2025 — читай у матеріалі.

Індексація зарплати за вересень 2025: чи чекати підвищення

За даними порталу Smartfin.ua, у вересні 2025 року індексація зарплати буде, але вона стосуватиметься не всіх працівників.

Право на індексацію отримають ті робітники, у кого базовим місяцем для розрахунків є січень або лютий 2025 року.

Для таких працівників індексація зарплати у вересні становитиме 4,4%, і при повній зайнятості це дасть 133,23 грн доплати.

Для тих, у кого базовим місяцем є лютий, коефіцієнт дорівнюватиме 3,5%, що становитиме 105,98 грн.

Якщо ж базовим місяцем став березень 2025 року чи будь-який інший наступний місяць, то у вересні індексації ще не буде, оскільки право на неї не настало.

Так само індексація зарплати у вересні не буде проводитися у випадку, якщо працівнику вже підвищували оклад після січня 2025 року, адже тоді новим базовим вважається місяць такого підвищення.

Важливо також пам’ятати, що якщо працівник працював неповний місяць або має неповну ставку, то сума індексації зменшується пропорційно відпрацьованому часу.

Тобто індексація зарплати у вересні все ж відбуватиметься, але вона буде стосуватися лише тих, чий базовий місяць — січень або лютий, і нараховуватиметься залежно від затвердженого коефіцієнта.

