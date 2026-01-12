Индексация зарплаты за январь 2025: сохраняется ли право на повышение

Начало 2026 года традиционно приносит изменения в правила индексации заработной платы, поскольку январь 2026 года законом определён новым базовым месяцем для её проведения.

Обязательно ли прекращать уже начисленную индексацию, или её можно продолжать — ответы на актуальные вопросы в материале.

Индексация в январе 2026 года

Государственная служба статистики сообщила, что индекс потребительских цен за декабрь составил 100,2%. Однако этот показатель больше не имеет значения для индексации заработной платы в 2026 году.

Причина этого — норма статьи 41 Закона Украины от 03.12.2025 № 4695-IX О Государственном бюджете Украины на 2026 год, которой предусмотрено так называемое “обнуление” с января 2026 года.

Для начисления заработной платы это означает:

в 2026 году индекс потребительских цен для индексации доходов населения рассчитывается нарастающим итогом, начиная именно с января 2026 года;

значение за январь принимается за 1 (100%);

сумма индексации, которая была определена по состоянию на декабрь 2025 года, на январь 2026 года не переносится.

Таким образом, январь 2026 года автоматически считается новым базовым месяцем, а расчёт индекса для дальнейших перерасчетов стартует уже с февраля 2026 года.

Декабрьская инфляция 2025 года для этих целей не используется.

В то же время для работодателей частного сектора закон предоставляет определённую свободу:

Коммерческие предприятия могут не применять обнуление и продолжать индексацию, если считают это целесообразным.

Такая практика соответствует статье 9(1) КЗоТ Украины и допускается Министерством социальной политики.

Важно: если работодатель выбирает именно такой вариант, необходимо закрепить этот механизм в нормативном документе внутри предприятия (фирмы) — например, в коллективном договоре.

При этом установленные на предприятии правила начисления заработной платы не должны ухудшать государственные гарантии индексации доходов населения.

