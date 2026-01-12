Індексація зарплати за січень 2026 року: чи зберігається право на підвищення

Початок 2026 традиційно приносить зміни в правила індексації заробітної плати, адже січень 2026 року за законом визначено новим базовим місяцем для її проведення.

Чи обов’язково припиняти вже нараховану індексацію, чи її можна продовжувати — відповіді на актуальні питання у матеріалі.

Індексація у січні 2026 року

Державна служба статистики повідомила, що індекс споживчих цін за грудень становив 100,2%. Проте цей показник більше не має значення для індексації заробітної плати у 2026.

Причина тому — норма статті 41 Закону України від 03.12.2025 № 4695-IX Про Державний бюджет України на 2026 рік, якою передбачено так зване “обнулення” з січня 2026.

Для нарахування заробітної плати це означає:

у 2026 році індекс споживчих цін для індексації доходів населення розраховується наростаючим підсумком, починаючи саме з січня 2026;

значення за січень приймається за 1 (100%);

сума індексації, яка була визначена станом на грудень 2025, на січень 2026 року не переходить.

Тож січень 2026 року автоматично вважається новим базовим місяцем, а розрахунок індексу для подальшої індексації стартує вже з лютого 2026 року.

Груднева інфляція 2025 року для цих цілей не використовується.

Водночас для роботодавців приватного сектору закон надає деяку свободу:

Комерційні підприємства можуть не застосовувати обнулення й продовжувати індексацію, якщо вважають це доцільним.

Така практика відповідає статті 9(1) КЗпП України та допускається Міністерством соціальної політики.

Важливо: якщо роботодавець обирає саме такий варіант, необхідно закріпити цей механізм індексації у нормативному документі всередині підприємства (фірми) — наприклад, у колективному договорі.

При цьому встановлені на підприємстві правила нарахування заробітної плати не мають погіршувати державні гарантії індексації доходів населення.

Джерело: 7eminar.

