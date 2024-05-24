Война в Украине

Электронная очередь в ТЦК заработала: как быстро зарегистрироваться для обновления данных

Ольга Петухова 24 мая 2024, 11:32
электронная очередь в ТЦК
Фото: Министерство обороны Украины

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