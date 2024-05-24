Электронная очередь в ТЦК заработала: как быстро зарегистрироваться для обновления данных

Новый закон о мобилизации требует от всех военнообязанных обновить свои данные в ТЦК в течение 60 ближайших после 18 мая дней. В военкоматы уже выстроились огромные очереди, в которых можно простоять и целый день. Чтобы решить эту проблему, введена электронная очередь в ТЦК и СП. Как она работает и где в ней зарегистрироваться — читай в нашем материале.

Электронная очередь в ТЦК — что известно

Электронная очередь должна разгрузить военкоматы и ускорить процедуру обновления данных. Ее запускает Министерство обороны совместно с Командованием Сухопутных войск. Сервис уже заработал во всех ТЦК и СП Украины, правда пока в тестовом режиме.

Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила оперативность развертывания нового сервиса тем, что они быстро услышали обращение граждан и увидели запрос на создание электронной очереди в территориальные центры комплектации.

Теперь не нужно стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время.

Гарантией, что очередь будет работать четко и слаженно, является то, что ее разработчик — компания QLogic уже имеет опыт создания еЧерги, именно они создали ее для ЦНАПов.

Как записаться в электронную очередь

Для обновления данных ты можешь зарегистрироваться в электронной очереди в ТЦК и СП по ссылке: https://q.mod.gov.ua/

Регистрация проходит в пару кликов, инструкция размещена при входе на портал:

Выбери ТЦК и СП, в котором состоишь на учете или по месту твоей актуальной регистрации. Введи свои персональные данные для записи. Подтверди номер телефона. Получи сообщение с датой и временем визита.

Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации предусматривает, что после обновления учетных данных военнообязанный может получить направление на военно-врачебную комиссию, которую необходимо будет пройти.

Для тех, кто не обновит свои данные в ТЦК и СП, введены штрафные санкции. Как будут наказывать уклонистов — читай в нашем материале.

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