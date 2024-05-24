Війна в Україні

Електронна черга в ТЦК запрацювала: як швидко зареєструватися для оновлення даних

Ольга Петухова 24 Травня 2024, 11:32
електронна черга в ТЦК та СП
Фото: Міністерство оборони України

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