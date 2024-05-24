Електронна черга в ТЦК запрацювала: як швидко зареєструватися для оновлення даних

Новий закон про мобілізацію вимагає від усіх військовозобов’язаних оновити свої дані в ТЦК протягом 60 найближчих після 18 травня днів. У військкомати вже вишикувалися величезні черги, в яких можна простояти й цілий день. Аби розв’язувати цю проблему, запроваджена електронна черга до ТЦК та СП. Як вона працює та де в ній зареєструватися — читай в нашому матеріалі.

Електронна черга в ТЦК — що відомо

Електронна черга має розвантажити військкомати та пришвидшити процедуру оновлення даних. Її запускає Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ. Сервіс вже запрацював в усіх ТЦК та СП України, щоправда, поки в тестовому режимі.

Заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила оперативність розгортання нового сервісу тим, що вони швидко почули звернення громадян та побачили запит на створення електронної черги до територіальних центрів комплектації.

Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час.

​Гарантією, що черга працюватиме чітко й злагоджено є те, що її розробник — компанія QLogic вже має досвід створення еЧерги, саме вони створили її для ЦНАПів.

Як записатися в електронну чергу

Для оновлення даних ти можеш зареєструватися в електронній черзі до ТЦК та СП за посиланням: https://q.mod.gov.ua/

Реєстрація проходить в пару кліків, інструкція розміщена при вході на портал:

Вибери ТЦК та СП, в якому перебуваєш на обліку або за місцем твоєї актуальної реєстрації. Введи свої персональні дані для запису. Підтверди номер телефону. Отримай повідомлення з датою та часом твого візиту.

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, передбачає, що після оновлення облікових даних військовозобов’язаний може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

Для тих, хто не оновить свої дані в ТЦК та СП запроваджені штрафні санкції. Як каратимуть ухилянтів — читай в нашому матеріалі.

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