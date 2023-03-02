Твоя жизнь через три года зависит от твоего сегодня. Психолог о главном осознании, чтобы жить дальше

Более года продолжается активная полномасштабная фаза российско-украинской войны. За это время психика украинцев перестроилась на новый лад: большинство из нас привыкли планировать день в соответствии с воздушными тревогами, сообщения об обстрелах становятся рутиной, а страх за жизнь свою и близких — перманентным.

Многие из нас также столкнулись с проблемой истощения — внутренне ты ждешь вот-вот дожить до тех “двух – трех недель”, которые так обещал Арестович.

Как действовать и что следует осознать, чтобы остаться ментально здоровым — об этом издание Береги себя пообщалось с психологом Ильей Бачуриным.

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Как год полномасштабной войны повлиял на украинцев

Психолог Илья Бачурин говорит: сейчас вполне нормально не представлять свою жизнь без войны и всех ее проявлений. Вместе с тем людям, которые все еще живут в ожидании скорого завершения войны, гораздо труднее тех, кто принял реалии и сосредоточился на продолжении собственной жизни, планировании и достижении целей.

— Война не перечеркивает всю жизнь, она всегда будет частью твоей истории, твоей уникальной и неповторимой жизни, — отмечает психолог.

Вместо этого стоит спрашивать себя, чему ты научился за время войны.

Например, обретать смысл и сохранять оптимизм, чувствовать единство и поддерживать друг друга — это то, чему мы научились в течение этого периода. Психолог отмечает, что наибольшим вызовом сейчас является умение понимать друг друга.

Как строить планы во время войны

Эксперт убеждает: не нужно строить планы по принципу отложенной жизни. Ведь если ты откажешься ставить какие-либо цели, не будешь планировать на перспективу — ничего хорошего из этого не выйдет.

Да, возможно, твои планы будут меняться на следующий день или через месяц. Но твоя жизнь через три года зависит от тебя больше, чем события завтрашнего дня.

Поэтому стоит преодолеть себя и идти к целям, которые были в твоей жизни в прошлом году или появились совсем недавно. Для этого нужно понять, что от тебя зависит, а что нет.

Советы тем, кто боится планировать во время войны

Возьми бумагу и раздели ее две части. Слева запиши то, что важно для тебя, однако ты на это повлиять не можешь. Это — твоя зона восприятия. Справа напиши вещи, какие важны и которые ты можешь сделать. Это — зона твоего контроля.

Такое упражнение следует делать систематически. Она поможет сфокусироваться на важном и облегчить твои размышления о глобальном.

Также важно мечтать. Ведь мечты — это разрешение думать о том, чего пока нет в реальности. Это разрешение себе жить.

Для того чтобы планировать и мечтать, следует постоянно обновлять свои силы. Как это делать во время войны и где брать ресурсы, мы писали в другом материале.

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