Твоє життя через три роки залежить від твого сьогодні. Психолог про головне усвідомлення, щоб жити далі

Понад рік триває активна повномасштабна фаза російсько-української війни. За цей час психіка українців перебудувалася на новий лад: більшість із нас призвичаїлися планувати день відповідно до повітряних тривог, повідомлення про обстріли стають звичкою, а страх за життя своє та близьких — перманентним.

Багато з нас також стикнулися з проблемою виснаження — внутрішньо ти очікуєш от-от дожити до тих “двох – трьох тижнів”, які так обіцяв Арестович.

То як діяти та що варто усвідомити, щоб залишитися ментально здоровим(-ою) — про це фахівці платформи Бережи себе поспілкувалися з психологом Іллею Бачуріним.

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Як рік повномасштабної війни вплинув на українців

Психолог Ілля Бачурін каже: зараз цілком нормально не уявляти свого життя без війни та всіх її проявів. Разом з тим людям, які все ще живуть в очікуванні швидкого завершення війни, набагато важче за тих, хто прийняв реалії та зосередився на продовженні власного життя, плануванні та досяганні цілей.

— Війна не перекреслює усе життя, вона завжди буде лише частиною твоєї історії, твого унікального та неповторного життя, — наголошує психолог.

Натомість варто питати себе, чого ти навчився(-лася) за час великої війни.

Наприклад, знаходити сенс та зберігати оптимізм, відчувати єдність та підтримувати одне одного — це те, чого ми навчилися протягом цього періоду. Психолог наголошує, що найбільшим викликом зараз є навчання розуміти одне одного.

Як будувати плани під час війни

Експерт переконує: не варто будувати плани за принципом відкладеного життя. Адже якщо ти зараз відмовишся ставити будь-які цілі, не плануватимеш на перспективу — нічого доброго з цього не вийде.

Так, можливо, твої плани будуть змінюватися наступного дня чи за місяць. Але твоє життя за три роки залежить від тебе більше, аніж події завтрашнього дня.

Тож варто перебороти себе та йти до цілей, які були у твоєму житті минулого року чи з’явилися зовсім нещодавно. Для цього потрібно зрозуміти, що від тебе залежить, а що — ні.

Поради тим, хто боїться планувати під час війни

Візьми папір та розділи його дві частини. Ліворуч запиши те, що є для тебе важливим, проте ти на це вплинути не можеш. Це — твоя зона сприйняття. Праворуч напиши речі, які важливі та які ти можеш зробити. Це — зона твого контролю.

Таку вправу варто робити систематично. Вона допоможе сфокусуватися на важливому та полегшити твої роздуми про глобальне.

Також важливою є наявність мрій. Адже мрії — це дозвіл думати про те, чого поки що немає у реальності. Це дозвіл собі жити.

Для того щоб планувати та мріяти, варто постійно поновлювати свої сили. Як це робити під час війни та де брати ресурси — ми писали в іншому матеріалі.

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