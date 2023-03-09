Когда включат свет сегодня в Харькове: что известно об электроэнергии в городе 9 марта

Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами. Поэтому возникли проблемы с электроэнергией в некоторых городах Украины. В основном, и в Харькове. Когда включат свет сегодня в Харькове — читай в материале.

Когда включат свет сегодня в Харькове

Для 70% жителей Харьковской области уже возобновили электроснабжение. В областном центре свет должны дать.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

Синегубов добавил, что ГСЧС и энергетики работают в усиленном режиме для того, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение в Харькове и области.

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Харьков 9 марта: что известно

В ночь с 8 на 9 марта россияне совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине.

Российские военные запустили по Харькову 11 ракет. 11 из 15 российских ракет, которыми обстреливали область ночью, запустили именно по Харькову, сообщил в телемарафоне городской голова Игорь Терехов.

Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Во всем городе нет напряжения, поэтому на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях мы перешли на генераторы, — сказал Терехов.

В некоторых районах также нет отопления и воды, сообщил Терехов:

Работаем над возобновлением теплоснабжения. Водоснабжение сейчас прекращено, но мы развозим воду. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки.

Известно, что по данным Минэнерго, были атакованы энергообъекты в семи областях.

По данным украинских военных, враг выпустил по Украине более 80 ракет и 8 беспилотников Shahed. Силам ПВО удалось сбить 34 ракеты и 4 дрона. Еще восемь ракет не достигли своих целей.

Россия продолжает обстреливать прифронтовые территории. Ранее мы рассказывали о постоянных обстрелах Никополя.

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