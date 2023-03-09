Когда включат свет сегодня в Харькове: что известно об электроэнергии в городе 9 марта

Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами. Поэтому возникли проблемы с электроэнергией в некоторых городах Украины. В основном, и в Харькове. Когда включат свет сегодня в Харькове — читай в материале.
Для 70% жителей Харьковской области уже возобновили электроснабжение. В областном центре свет должны дать.
Для 70% жителей Харьковской области уже возобновили электроснабжение. В областном центре свет должны дать.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.
Синегубов добавил, что ГСЧС и энергетики работают в усиленном режиме для того, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение в Харькове и области.
В ночь с 8 на 9 марта россияне совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине.
Российские военные запустили по Харькову 11 ракет. 11 из 15 российских ракет, которыми обстреливали область ночью, запустили именно по Харькову, сообщил в телемарафоне городской голова Игорь Терехов.
Российские военные запустили по Харькову 11 ракет. 11 из 15 российских ракет, которыми обстреливали область ночью, запустили именно по Харькову, сообщил в телемарафоне городской голова Игорь Терехов.
Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Во всем городе нет напряжения, поэтому на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях мы перешли на генераторы, — сказал Терехов.
В некоторых районах также нет отопления и воды, сообщил Терехов:
Работаем над возобновлением теплоснабжения. Водоснабжение сейчас прекращено, но мы развозим воду. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки.
Работаем над возобновлением теплоснабжения. Водоснабжение сейчас прекращено, но мы развозим воду. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки.
Известно, что по данным Минэнерго, были атакованы энергообъекты в семи областях.
По данным украинских военных, враг выпустил по Украине более 80 ракет и 8 беспилотников Shahed. Силам ПВО удалось сбить 34 ракеты и 4 дрона. Еще восемь ракет не достигли своих целей.
Россия продолжает обстреливать прифронтовые территории. Ранее мы рассказывали о постоянных обстрелах Никополя.
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