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Коли увімкнуть світло сьогодні у Харкові: що відомо про електроенергію у місті 9 березня

Анна Голішевська, редакторка сайту 09 Березня 2023, 15:15
Світло
Фото: Unsplash

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