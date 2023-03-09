Коли увімкнуть світло сьогодні у Харкові: що відомо про електроенергію у місті 9 березня

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну ракетами. Через це виникли проблеми з електроенергією у деяких містах України. Здебільшого, й в Харкові. Коли ввімкнуть світло сьогодні у Харкові — читай у матеріалі.

Коли увімкнуть світло сьогодні у Харкові

Для 70% мешканців Харківської області вже відновили електропостачання. В обласному центрі світло мають дати, — про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Синєгубов додав, що ДСНС та енергетики працюють у посиленому режимі для того, щоб максимально швидко відновити електропостачання у Харкові та області.

Харків 9 березня: що відомо

У ніч з 8 на 9 березня росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку по всій території України.

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Російські військові запустили по Харкову 11 ракет. 11 з 15 російських ракет, якими обстрілювали область вночі, запустили саме по Харкову, — повідомив у телемарафоні міський голова Ігор Терехов.

Була уражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі ТЕЦ, трансформаторні підстанції. У всьому місті немає напруги, тому на об’єктах критичної інфраструктури, у медичних закладах ми перейшли на генератори, — сказав Терехов.

У деяких районах також немає опалення та води, повідомив Терехов.

Працюємо над відновленням теплопостачання. Водопостачання зараз припинене, але ми розвозимо воду. У всіх районах Харкова будуть виставлені водовізки.

Відомо, що за даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти у семи областях.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.

Росія продовжує обстрілювати прифронтові території. Раніше ми розповідали про постійні обстріли Нікополя.

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