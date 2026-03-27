Александра Давыденко — первая женщина-Герой Украины в истории Нацгвардии: кто она

По случаю Дня Национальной гвардии Украины государство отметило своих лучших защитников. В этом году произошло историческое событие: впервые в истории НГУ высшее государственное звание было присвоено женщине.

Александра Давиденко —Герой Украины, чья отвага и профессионализм на поле боя стали примером для тысяч украинцев. Об этом знаковом моменте официально сообщили Министр внутренних дел Игорь Клименко и премьер-министр Юлия Свириденко.

Александра Давиденко: кто это и как она попала в армию

До начала полномасштабного вторжения Александра строила успешную карьеру в медийной сфере, работая журналисткой на телевидении и радио. Однако зов сердца защищать Родину оказался сильнее гражданской жизни.

— Сегодня Давиденко Александра — пулеметчица. С 2024 года она проходит службу в батальоне Свобода в составе 4 бригады НГУ Рубеж. Она выполняла сверхсложные задачи на Донецком направлении. Несмотря на постоянный риск для жизни, девушка неоднократно спасала побратимов, демонстрируя высокий уровень подготовки, выдержку и преданность службе. Даже после ранения она смогла эвакуировать бойца из-под вражеского обстрела, — отметила Юлия Свириденко.

Александра Давиденко: что известно о ее подвиге на фронте

Ключевым этапом службы Александры стали ожесточенные бои на Донецком направлении. Именно здесь пулеметчица выполняла задачи сверхвысокой сложности, удерживая оборону под постоянным огнем вражеской артиллерии и авиации.

Один из самых героических эпизодов произошел во время эвакуации раненых. Как отметила Юлия Свириденко, даже получив ранение, Александра не оставила поле боя. Рискуя собственной жизнью, она сумела вытащить раненого товарища из-под шквального обстрела. Ее выдержка и железная воля стали теми факторами, благодаря которым Александра Давиденко звание Герой Украины получила вполне заслуженно.

Торжественное награждение Александры Давиденко состоялось в рамках празднования профессионального дня гвардейцев. По данным МВД, она стала одной из 14 бойцов Национальной гвардии, которые в этом году были удостоены ордена Золотая Звезда.

— Мы гордимся каждой и каждым, кто стал на защиту страны. И с болью вспоминаем тех, кто отдал за нашу свободу самое дорогое. 67 гвардейцев за время полномасштабного вторжения, к сожалению, получили звание Героя Украины посмертно, — подытожил глава МВД.

Сегодня героиня продолжает службу в Главном управлении Национальной гвардии Украины. Ее пример символизирует новое качество украинского войска, где профессионализм, характер и готовность к самопожертвованию являются главными ценностями.

Александра Давиденко Герой Украины — это не просто почетный титул, а символ стойкости украинской женщины, которая сменила микрофон на оружие ради свободы своей страны. Ее путь стоит в одном ряду с другими невероятными историями наших защитниц.

Главное фото: Юлия Свириденко.

