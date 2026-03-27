Олександра Давиденко — перша жінка-Герой України в історії Нацгвардії: хто вона

З нагоди Дня Національної гвардії України держава відзначила своїх найкращих захисників. Цього року відбулася історична подія: вперше в історії НГУ найвище державне звання було присвоєно жінці.

Олександра Давиденко — Герой України, чия відвага та професіоналізм на полі бою стали прикладом для тисяч українців. Про цей знаковий момент офіційно повідомили Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Олександра Давиденко: хто це і як вона потрапила до війська

До початку повномасштабного вторгнення Олександра будувала успішну кар’єру в медійній сфері, працюючи журналісткою на телебаченні та радіо. Проте поклик серця захищати Батьківщину виявився сильнішим за цивільне життя.

— Олександра — кулеметниця. З 2024 року проходить службу у батальйоні Свобода в складі 4 бригади НГУ Рубіж. Виконувала надскладні завдання на Донецькому напрямку. Попри постійний ризик для життя, вона неодноразово рятувала побратимів, демонструючи високий рівень підготовки, витримку та відданість службі. Навіть після поранення змогла евакуювати побратима з-під ворожого обстрілу, — зазначила Юлія Свириденко.

Олександра Давиденко: що відомо про її подвиг на фронті

Якщо говорити детальніше про Олександру Давиденко та її бойові здобутки, ключовим етапом її служби стали запеклі бої на Донецькому напрямку. Саме тут кулеметниця виконувала завдання надвисокої складності, тримаючи оборону під постійним вогнем ворожої артилерії та авіації.

Один із найбільш героїчних епізодів стався під час евакуації побратимів. Як зазначила Юлія Свириденко, навіть після отриманого поранення Олександра не залишила поле бою. Ризикуючи власним життям, вона зуміла витягнути пораненого товариша з-під шквального обстрілу.

Урочисте нагородження Олександри Давиденко відбулося в межах відзначення професійного свята гвардійців. За даними МВС, вона стала однією з 14 бійців Національної гвардії, які цього року отримали орден Золота Зірка.

— Ми пишаємося кожною і кожним, хто став на захист країни. І з болем згадуємо тих, хто віддав за нашу свободу найдорожче. 67 гвардійців за час повномасштабного вторгнення, на жаль, отримали звання Героя України посмертно, — підсумував глава МВС.

На сьогодні героїня продовжує службу в Головному управлінні Національної гвардії України. Її приклад символізує нову якість українського війська, де професіоналізм, характер та готовність до самопожертви є головними цінностями.

Олександра Давиденко Герой України — це не просто почесний титул, а символ незламності української жінки, яка змінила мікрофон на зброю заради свободи своєї країни. Її шлях стоїть в одному ряду з іншими неймовірними історіями наших захисниць.

Головне фото: Юлія Свириденко.

