Для тебя Новости

Беженка из Украины вынужденно покинула колледж Британии: заставляли учить предметы на русском

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 26 декабря 2025, 12:00 2 мин.
ушла из коледжа, потому что заставляли учить предметы на русском
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь