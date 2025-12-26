Беженка из Украины вынужденно покинула колледж Британии: заставляли учить предметы на русском

19-летняя Екатерина Эндеберя, выехавшая из Украины после начала полномасштабного вторжения, покинула колледж в городе Сток-он-Трент (Великобритания).

Причиной, как отмечает The Guardian, стало давление со стороны преподавателей, упорно предлагавших ему изучать русский язык вместо избранных академических дисциплин — детали читай в материале.

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Екатерина Эндеберя переехала в Великобританию в 2022 году. После успешной сдачи экзаменов GCSE и подготовительного курса, она начала обучение в колледже, выбрав для изучения экономику, политику и статистику.

Когда девушка столкнулась с определенными трудностями в овладении этими предметами, администрация колледжа вместо оказания дополнительной поддержки начала убеждать ее изменить специализацию на изучение русского языка. Для Екатерины, чей отец сейчас воюет в рядах ВСУ, а родным домом является Донецк, где война началась еще в 2014 году, такое предложение оказалось травматическим.

Девушка назвала действия преподавателей бестактными и дискриминационными. По словам Екатерины, она испытывала давление и даже сталкивалась с буллингом из-за своего акцента, однако вместо эмпатии получала только требования изменить предмет.

Изучение русского языка противоречит моим личным принципам. Я родилась в Донецке, где война идет с 2014 года. Мой отец стал солдатом в прошлом году. Это не тот язык, на котором я хочу разговаривать или на который хочу изучать,

— подчеркнула Екатерина в комментарии для The Guardian.

Теперь девушка вынуждена готовиться к экзаменам A-level самостоятельно, используя конспекты друзей. Она планирует сдавать экзамены как частный кандидат в 2026 году, что обойдется ей в 1400 фунтов стерлингов.

В колледже City of Stoke-on-Trent заявили, что глубоко заботятся о студентах, однако отказались комментировать конкретный случай Екатерины, ссылаясь на конфиденциальность. Студентка уже подала жалобу в образовательный траст, управляющий заведением, и планирует обратиться в инспекцию Ofsted.

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