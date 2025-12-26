Для тебе Новини

Біженка з України вимушено покинула коледж Британії: змушували вчити предмети російською

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 26 Грудня 2025, 12:00 2 хв.
пішла з коледжу, бо змушували вчити предмети російською
Фото Pexels

