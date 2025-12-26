Біженка з України вимушено покинула коледж Британії: змушували вчити предмети російською

19-річна Катерина Ендеберя, яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення, залишила коледж у місті Сток-он-Трент (Велика Британія).

Причиною, як зазначає The Guardian, став тиск з боку викладачів, які наполегливо пропонували їй вивчати російську мову замість обраних академічних дисциплін — деталі читай у матеріалі.

“Суперечить моїм особистим принципам”: що відомо про інцидент в одному з коледжів Британії

Катерина Ендеберя переїхала до Великої Британії у 2022 році. Після успішного складання іспитів GCSE та підготовчого курсу, вона розпочала навчання в коледжі, обравши для вивчення економіку, політику та статистику.

Коли дівчина зіткнулася з певними труднощами в опануванні цих предметів, адміністрація коледжу, замість надання додаткової підтримки, почала переконувати її змінити спеціалізацію на вивчення російської мови. Для Катерини, чий батько зараз воює в лавах ЗСУ, а рідною домівкою є Донецьк, де війна розпочалася ще у 2014 році, така пропозиція виявилася травматичною.

Дівчина назвала дії викладачів нетактовними та дискримінаційними. За словами Катерини, вона відчувала тиск і навіть стикалася з булінгом через свій акцент, проте замість емпатії отримувала лише вимоги змінити предмет.

Вивчення російської суперечить моїм особистим принципам. Я народилася в Донецьку, де війна триває з 2014 року. Мій батько став солдатом минулого року. Це не та мова, якою я хочу розмовляти чи яку хочу вивчати,

— наголосила Катерина в коментарі для The Guardian.

Наразі дівчина змушена готуватися до іспитів A-level самостійно, використовуючи конспекти друзів. Вона планує складати іспити як приватний кандидат у 2026 році, що коштуватиме їй 1400 фунтів стерлінгів.

У коледжі City of Stoke-on-Trent заявили, що глибоко піклуються про студентів, проте відмовилися коментувати конкретний випадок Катерини, посилаючись на конфіденційність. Студентка вже подала скаргу до освітнього трасту, який керує закладом, і планує звернутися до інспекції Ofsted.

