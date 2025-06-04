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Go to the Future: в Киеве состоится благотворительный забег для поддержки пострадавших военных

Мария Дзюба, редактор сайта 04 июня 2025, 15:30
Go to the Future: в Киеве состоится благотворительный забег для поддержки пострадавших военных
Фото Getty Images

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