Go to the Future: в Киеве состоится благотворительный забег для поддержки пострадавших военных

Фото Getty Images 8 июня 2025 года Киев приглашает принять участие в важном событии – благотворительном забеге Go to the Future, организованном фондом Future for Ukraine. Это уже второе подобное мероприятие, призванное поддержать украинских защитников, которые потеряли конечности и нуждаются в протезировании и социальной адаптации. Событие пройдёт на территории ВДНХ (Urban Park) и соберёт вместе ветеранов, параспортсменов, звёзд шоу-бизнеса, лидеров мнений, профессиональных бегунов и всех неравнодушных украинцев. Генеральным партнёром выступает Medical Center Orthotics & Prosthetics.Кто может присоединиться? Приглашаются все желающие, независимо от физической подготовки: ветераны с протезами; профессиональные бегуны и паралимпийцы; люди на креслах колёсных; известные украинские деятели и лидеры мнений; все желающие, кто хочет поддержать наших героев. Ты можешь бежать на ВДНХ или онлайн из любой точки мира, выбрав собственную дистанцию. Главное – твоё участие! Цель забега: поддержка и протезирование Ключевая цель акции Go to the Future — привлечь внимание общества к жизненно важным потребностям ветеранов после ампутаций и собрать средства на их протезирование. Каждый регистрационный взнос — это прямая помощь украинским военным на пути к полноценной жизни с протезом. Программа мероприятия 8 июня на ВДНХ 08:00 – 09:30 Регистрация участников и выдача стартовых наборов (начало выдачи с 8:30). 09:30 – 10:15 Уникальная командная Эстафета единства с участием военных с протезами, звёзд и лидеров мнений. 10:30 – 11:30 Забеги на дистанции 5 км и 2 км для всех желающих. После завершения забега все участники будут награждены памятными медалями. Стартовые наборы можно забрать на ВДНХ в день забега или заранее по адресам, указанным при регистрации. Читать по теме Снизь темп и следи за пульсом — Анита Луценко о том, как правильно бегать Смотри в нашем материале советы, как правильно бегать, для новичков и профессионалов. Онлайн и корпоративное участие Даже если ты не можешь присутствовать в Киеве, у тебя есть возможность присоединиться к забегу онлайн. Выбирай удобную для себя дистанцию и локацию – город, парк, набережная или беговая дорожка. Корпоративное участие также приветствуется. Представители бизнеса, профсоюзов, госструктур и других организаций могут регистрировать свои команды по специальной ссылке. По вопросам корпоративного участия обращайтесь по адресу: n.arzamastseva@ffu.foundation. Контакты для регистрации: Сайт мероприятия: https://ffu.foundation/go-to-the-future Онлайн-регистрация: по ссылке на сайте Go to the Future — это больше, чем просто забег. Это твоя возможность поблагодарить наших защитников и поддержать их на пути к новой жизни. Регистрируйся уже сегодня и покажи свою объединённую поддержку героям Украины! Твой вклад – это прямая благотворительная помощь тем, кто потерял конечности, защищая нашу страну. Мир отмечает Всемирный день бега! Узнай, как возникла эта инициатива и почему 4 июня стал столь важным для любителей бега по всему миру. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Киев, Спорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter