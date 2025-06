Go to the Future: в Киеве состоится благотворительный забег для поддержки пострадавших военных

8 июня 2025 года Киев приглашает принять участие в важном событии – благотворительном забеге Go to the Future, организованном фондом Future for Ukraine.

Это уже второе подобное мероприятие, призванное поддержать украинских защитников, которые потеряли конечности и нуждаются в протезировании и социальной адаптации.

Событие пройдёт на территории ВДНХ (Urban Park) и соберёт вместе ветеранов, параспортсменов, звёзд шоу-бизнеса, лидеров мнений, профессиональных бегунов и всех неравнодушных украинцев. Генеральным партнёром выступает Medical Center Orthotics & Prosthetics.

Кто может присоединиться?

Приглашаются все желающие, независимо от физической подготовки:

ветераны с протезами;

профессиональные бегуны и паралимпийцы;

люди на креслах колёсных;

известные украинские деятели и лидеры мнений;

все желающие, кто хочет поддержать наших героев.

Ты можешь бежать на ВДНХ или онлайн из любой точки мира, выбрав собственную дистанцию. Главное – твоё участие!

Цель забега: поддержка и протезирование

Ключевая цель акции Go to the Future — привлечь внимание общества к жизненно важным потребностям ветеранов после ампутаций и собрать средства на их протезирование.

Каждый регистрационный взнос — это прямая помощь украинским военным на пути к полноценной жизни с протезом.

Программа мероприятия 8 июня на ВДНХ

08:00 – 09:30

Регистрация участников и выдача стартовых наборов (начало выдачи с 8:30).

09:30 – 10:15

Уникальная командная Эстафета единства с участием военных с протезами, звёзд и лидеров мнений.

10:30 – 11:30

Забеги на дистанции 5 км и 2 км для всех желающих.

После завершения забега все участники будут награждены памятными медалями.

Стартовые наборы можно забрать на ВДНХ в день забега или заранее по адресам, указанным при регистрации.

Онлайн и корпоративное участие

Даже если ты не можешь присутствовать в Киеве, у тебя есть возможность присоединиться к забегу онлайн.

Выбирай удобную для себя дистанцию и локацию – город, парк, набережная или беговая дорожка.

Корпоративное участие также приветствуется. Представители бизнеса, профсоюзов, госструктур и других организаций могут регистрировать свои команды по специальной ссылке.

По вопросам корпоративного участия обращайтесь по адресу: n.arzamastseva@ffu.foundation.

Контакты для регистрации:

Сайт мероприятия: https://ffu.foundation/go-to-the-future

https://ffu.foundation/go-to-the-future Онлайн-регистрация: по ссылке на сайте

Go to the Future — это больше, чем просто забег. Это твоя возможность поблагодарить наших защитников и поддержать их на пути к новой жизни.

Регистрируйся уже сегодня и покажи свою объединённую поддержку героям Украины! Твой вклад – это прямая благотворительная помощь тем, кто потерял конечности, защищая нашу страну.

