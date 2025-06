Go to the Future: у Києві відбудеться благодійний забіг для підтримки постраждалих військових

8 червня 2025 року Київ запрошує долучитися до важливої події – благодійного забігу Go to the Future, організованого фондом Future for Ukraine.

Це вже другий подібний захід, покликаний підтримати українських захисників, які втратили кінцівки й потребують протезування та соціальної адаптації.

Подія відбудеться на території ВДНГ (Urban Park) і збере разом ветеранів, параспортсменів, зірок шоубізнесу, лідерів думок, професійних бігунів та всіх небайдужих українців.

Генеральним партнером виступає Medical Center Orthotics & Prosthetics.

Хто може долучитися?

Запрошуються всі охочі, незалежно від фізичної підготовки:

ветерани з протезами;

професійні бігуни та паралімпійці;

люди на кріслах колісних;

відомі українські діячі та лідери думок;

усі охочі, хто бажають підтримати наших героїв.

Ти можеш бігти на ВДНГ або онлайн з будь-якого куточка світу, обравши власну дистанцію. Головне – твоя участь!

Мета забігу: підтримка та протезування

Ключова мета акції Go to the Future — привернути увагу суспільства до життєво важливих потреб ветеранів після ампутацій та зібрати кошти на їхнє протезування.

Кожен реєстраційний внесок — це пряма допомога українським військовим на шляху до повноцінного життя з протезом.

Програма заходу 8 червня на ВДНГ

08:00 – 09:30

Реєстрація учасників та видача стартових наборів (початок видачі з 8:30).

09:30 – 10:15

Унікальна командна Естафета єдності за участю військових з протезами, зірок та лідерів думок.

10:30 – 11:30

Забіги на дистанції 5 км та 2 км для всіх охочих.

Після завершення забігу всі учасники будуть нагороджені пам’ятними медалями.

Стартові набори можна забрати на ВДНГ у день забігу або завчасно за адресами, вказаними під час реєстрації.

Онлайн та корпоративна участь

Навіть якщо ти не можеш бути присутнім у Києві, ти маєш можливість долучитися до забігу онлайн.

Обирай зручну для себе дистанцію та локацію – місто, парк, набережна чи бігова доріжка.

Корпоративна участь також вітається. Представники бізнесу, профспілок, держструктур та інших організацій можуть реєструвати свої команди за спеціальним посиланням.

З питань корпоративної участі звертайтеся за адресою: n.arzamastseva@ffu.foundation.

Контакти для реєстрації:

Сайт заходу: https://ffu.foundation/go-to-the-future

https://ffu.foundation/go-to-the-future Онлайн-реєстрація: за посиланням на сайті

Go to the Future — це більше, ніж просто забіг. Це твоя можливість подякувати нашим захисникам і підтримати їх на шляху до нового життя.

Реєструйся вже сьогодні та покажи свою об’єднану підтримку героям України! Твій внесок – це пряма благодійна допомога тим, хто втратив кінцівки, захищаючи нашу країну.

