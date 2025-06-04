Go to the Future: у Києві відбудеться благодійний забіг для підтримки постраждалих військових

Фото Getty Images 8 червня 2025 року Київ запрошує долучитися до важливої події – благодійного забігу Go to the Future, організованого фондом Future for Ukraine. Це вже другий подібний захід, покликаний підтримати українських захисників, які втратили кінцівки й потребують протезування та соціальної адаптації. Подія відбудеться на території ВДНГ (Urban Park) і збере разом ветеранів, параспортсменів, зірок шоубізнесу, лідерів думок, професійних бігунів та всіх небайдужих українців.Генеральним партнером виступає Medical Center Orthotics & Prosthetics. Хто може долучитися? Запрошуються всі охочі, незалежно від фізичної підготовки: ветерани з протезами; професійні бігуни та паралімпійці; люди на кріслах колісних; відомі українські діячі та лідери думок; усі охочі, хто бажають підтримати наших героїв. Ти можеш бігти на ВДНГ або онлайн з будь-якого куточка світу, обравши власну дистанцію. Головне – твоя участь! Мета забігу: підтримка та протезування Ключова мета акції Go to the Future — привернути увагу суспільства до життєво важливих потреб ветеранів після ампутацій та зібрати кошти на їхнє протезування. Кожен реєстраційний внесок — це пряма допомога українським військовим на шляху до повноцінного життя з протезом. Програма заходу 8 червня на ВДНГ 08:00 – 09:30 Реєстрація учасників та видача стартових наборів (початок видачі з 8:30). 09:30 – 10:15 Унікальна командна Естафета єдності за участю військових з протезами, зірок та лідерів думок. 10:30 – 11:30 Забіги на дистанції 5 км та 2 км для всіх охочих. Після завершення забігу всі учасники будуть нагороджені пам’ятними медалями. Стартові набори можна забрати на ВДНГ у день забігу або завчасно за адресами, вказаними під час реєстрації. Читати на тему Знизити темп і стежити за пульсом — Аніта Луценко про те, як правильно бігати Дивись у нашому матеріалі поради, як правильно бігати, для новачків та професіоналів. Онлайн та корпоративна участь Навіть якщо ти не можеш бути присутнім у Києві, ти маєш можливість долучитися до забігу онлайн. Обирай зручну для себе дистанцію та локацію – місто, парк, набережна чи бігова доріжка. Корпоративна участь також вітається. Представники бізнесу, профспілок, держструктур та інших організацій можуть реєструвати свої команди за спеціальним посиланням. З питань корпоративної участі звертайтеся за адресою: n.arzamastseva@ffu.foundation. Контакти для реєстрації: Сайт заходу: https://ffu.foundation/go-to-the-future Онлайн-реєстрація: за посиланням на сайті Go to the Future — це більше, ніж просто забіг. Це твоя можливість подякувати нашим захисникам і підтримати їх на шляху до нового життя. Реєструйся вже сьогодні та покажи свою об’єднану підтримку героям України! Твій внесок – це пряма благодійна допомога тим, хто втратив кінцівки, захищаючи нашу країну. Світ святкує Всесвітній день бігу! Дізнайся, як виникла ця ініціатива і чому 4 червня став таким важливим для любителів бігу по всьому світу. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ, Спорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter