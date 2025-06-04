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Go to the Future: у Києві відбудеться благодійний забіг для підтримки постраждалих військових

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Червня 2025, 15:30
Go to the Future: у Києві відбудеться благодійний забіг для підтримки постраждалих військових
Фото Getty Images

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