Блекаут в Испании и Португалии: перебои в работе больниц, вышли из строя связь и интернет

В Испании и Португалии внезапно произошло отключение электроэнергии, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как сообщает Euronews, последние отчеты свидетельствуют о проблемах с европейской электросетью.

В Португалии, по официальной информации, отключение, которое произошло поздно утром, было общенациональным. Впоследствии аналогичные сообщения появились из Испании.

Масштабный блекаут в Европе: в Испании и Португалии нет света

Международный аэропорт Барахаса в Мадриде остался без электроэнергии. Кроме того, пострадали телекоммуникации, а жители обеих стран отмечают, что не имеют доступа к мобильным сетям. Остальные аэропорты по всему региону тоже остановились.

Многие пассажиры остались заблокированы в метро Мадрида и Лиссабона, поезда застряли в туннелях между станциями. Отключение электроэнергии также коснулось медучреждений, в частности, больницы Ла-Пас в Мадриде.

Правительство Испании собралось на экстренное заседание в Монклоа и следит за развитием ситуации. Граждан призывают не звонить по телефону 112, кроме случаев действительно чрезвычайной ситуации, чтобы избежать перегрузки линий.

There was a major power outage in almost all of Western Europe.



There was a power outage across 🇪🇸Spain, 🇵🇹Portugal, 🇦🇩Andorra and 🇫🇷France.



Airports, trains & mobile networks hit; Andorra & SW France affected too. pic.twitter.com/O0LsCBjJsr — Sumit (@SumitHansd) April 28, 2025

Жители Андорры и некоторых соседствующих с Испанией районов Франции также сообщали об отключении электроэнергии. Блэкаут в Европе распространяется и на другие страны. О дальнейших отключениях электроэнергии сообщали и в Бельгии.

Причина пока неясна. Две крупнейшие электроэнергетические компании Испании, Endesa и Iberdrola, расследуют инцидент.

Но, по сообщениям местных СМИ, на отключение повлияли проблемы с европейской электросетью, которые повлияли на национальные сети Пиренейского полуострова.

По данным испанской газеты El País, Национальный институт кибербезопасности Испании внимательно следит за ситуацией, хотя причина пока не установлена. А у Кабинета министров Португалии не исключают кибератаку как потенциальную причину блекаута.

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