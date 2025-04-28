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Блекаут в Испании и Португалии: перебои в работе больниц, вышли из строя связь и интернет

Ирина Танасийчук, журналист сайта 28 апреля 2025, 15:45
Блекаут в Испании и Португалии: перебои в работе больниц, вышли из строя связь и интернет
Фото Unsplash
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Блекаут в Испании и Португалии: перебои в работе больниц, вышли из строя связь и интернет
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