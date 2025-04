Блекаут в Испании и Португалии: перебои в работе больниц, вышли из строя связь и интернет

В Испании и Португалии внезапно произошло отключение электроэнергии, в результате которого миллионы людей остались без электричества. Как сообщает Euronews, последние отчеты свидетельствуют о проблемах с европейской электросетью.

В Португалии, по официальной информации, отключение, которое произошло поздно утром, было общенациональным. Впоследствии аналогичные сообщения появились из Испании.

Международный аэропорт Барахаса в Мадриде остался без электроэнергии. Кроме того, пострадали телекоммуникации, а жители обеих стран отмечают, что не имеют доступа к мобильным сетям. Остальные аэропорты по всему региону тоже остановились.

Многие пассажиры остались заблокированы в метро Мадрида и Лиссабона, поезда застряли в туннелях между станциями. Отключение электроэнергии также коснулось медучреждений, в частности, больницы Ла-Пас в Мадриде.

Правительство Испании собралось на экстренное заседание в Монклоа и следит за развитием ситуации. Граждан призывают не звонить по телефону 112, кроме случаев действительно чрезвычайной ситуации, чтобы избежать перегрузки линий.

There was a major power outage in almost all of Western Europe.



There was a power outage across 🇪🇸Spain, 🇵🇹Portugal, 🇦🇩Andorra and 🇫🇷France.



Airports, trains & mobile networks hit; Andorra & SW France affected too. pic.twitter.com/O0LsCBjJsr