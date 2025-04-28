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Блекаут в Іспанії та Португалії: перебої у роботі лікарень, вийшов із ладу зв’язок та інтернет

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Квітня 2025, 15:45
Блекаут в Іспанії та Португалії: перебої у роботі лікарень, вийшов із ладу зв’язок та інтернет
Фото Unsplash
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Блекаут в Іспанії та Португалії: перебої у роботі лікарень, вийшов із ладу зв’язок та інтернет
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