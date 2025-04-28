Блекаут в Іспанії та Португалії: перебої у роботі лікарень, вийшов із ладу зв’язок та інтернет

Фото Unsplash В Іспанії та Португалії раптово сталося відключення електроенергії, внаслідок якого мільйони людей залишилися без електрики. Як повідомляє Euronews, останні звіти свідчать про проблеми з європейською електромережею. У Португалії, за офіційною інформацією, відключення, яке сталося пізно вранці, було загальнонаціональним. Згодом аналогічні повідомлення з’явилися з Іспанії. Масштабний блекаут у Європі: в Іспанії та Португалії немає світла Міжнародний аеропорт Барахас у Мадриді залишився без електроенергії. Крім цього, постраждали телекомунікації, а мешканці обох країн зазначають, що не мають доступу до мобільних мереж. Інші аеропорти по всьому регіону теж зупинилися.Багато пасажирів залишилися заблокованими у метро Мадриду та Лісабону, поїзди застрягли в тунелях між станціями. Відключення електроенергії також торкнулося медзакладів, зокрема лікарні Ла-Пас у Мадриді. Уряд Іспанії зібрався на екстрене засідання в Монклоа та стежить за розвитком ситуації. Громадян закликають не телефонувати за номером 112, окрім випадків дійсно надзвичайної ситуації, щоб уникнути перевантаження ліній. There was a major power outage in almost all of Western Europe.There was a power outage across 🇪🇸Spain, 🇵🇹Portugal, 🇦🇩Andorra and 🇫🇷France.Airports, trains & mobile networks hit; Andorra & SW France affected too. pic.twitter.com/O0LsCBjJsr— Sumit (@SumitHansd) April 28, 2025 Читати на тему Як підготуватися до блекауту — що треба мати у разі відключення електропостачання Розповідаємо, як підготуватися до відключення світла, води та тепла. Мешканці Андорри та деяких районів Франції, що межують з Іспанією, також повідомляли про відключення електроенергії. Блекаут в Європі шириться й на інші країни. Про подальші відключення електроенергії повідомляли й у Бельгії. Причина поки що незрозуміла. Дві найбільші електроенергетичні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, розслідують інцидент. Але за повідомленнями місцевих ЗМІ, на відключення вплинули проблеми з європейською електромережею, які вплинули на національні мережі Піренейського півострова. #BREAKING : A nationwide power outage hit Spain and Portugal on Monday, leaving millions without electricity. Reports indicate issues with the European electric grid. Updates to follow.#Spain #Portugal #France #Belgium #poweroutage #Blackout #electricity #electricgrid pic.twitter.com/4uVgq6a2Dx— mishikasingh (@mishika_singh) April 28, 2025 За даними іспанської газети El País, Національний інститут кібербезпеки Іспанії уважно стежить за ситуацією, хоча причина поки що не встановлена. А у Кабінету міністрів Португалії не виключають кібератаку як потенційну причину блекауту. Блекаути мають суттєвий вплив на ментальне здоров’я. Читай, як бути до них морально готовим. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Енергетика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter