Блекаут в Іспанії та Португалії: перебої у роботі лікарень, вийшов із ладу зв’язок та інтернет

В Іспанії та Португалії раптово сталося відключення електроенергії, внаслідок якого мільйони людей залишилися без електрики. Як повідомляє Euronews, останні звіти свідчать про проблеми з європейською електромережею.

У Португалії, за офіційною інформацією, відключення, яке сталося пізно вранці, було загальнонаціональним. Згодом аналогічні повідомлення з’явилися з Іспанії.

Міжнародний аеропорт Барахас у Мадриді залишився без електроенергії. Крім цього, постраждали телекомунікації, а мешканці обох країн зазначають, що не мають доступу до мобільних мереж. Інші аеропорти по всьому регіону теж зупинилися.

Багато пасажирів залишилися заблокованими у метро Мадриду та Лісабону, поїзди застрягли в тунелях між станціями. Відключення електроенергії також торкнулося медзакладів, зокрема лікарні Ла-Пас у Мадриді.

Уряд Іспанії зібрався на екстрене засідання в Монклоа та стежить за розвитком ситуації. Громадян закликають не телефонувати за номером 112, окрім випадків дійсно надзвичайної ситуації, щоб уникнути перевантаження ліній.

