Будут раздавать повестки через Дію? Федоров прокомментировал скандальное заявление

Дія — это прогрессивное цифровое приложение, в котором не только можно найти персональные документы и данные из реестров, но и получить государственную услугу.

Украинцы уже привыкли, что приложение всегда под рукой и значительно облегчает жизнь. Однако в соцсетях в последнее время распространялись волнения, что через Дію могут начать выдавать повестки.

В частности, это могло спровоцировать высказывание члена оборонного комитета ВР Федора Вениславского, допускавшего цифровую раздачу повесток через мессенджеры.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ответил на волну социальной обеспокоенности по этому поводу в своем Telegram-канале.

Будут ли присылать повестки через Дію

Услуги передачи повесток через Дію нет ни в разработке, ни в планах, — прокомментировал Михаил Федоров и посоветовал всем сохранять спокойствие.

В парламенте предполагают, что в будущем повестки все же цифровизируют. Однако в этом году у Украины нет технической возможности, чтобы ввести услугу раздачи повесток через Дію.

Известно, что за умышленное уклонение от повестки есть ответственность. Мы рассказали, как узнать, пришла ли повестка в военкомат.

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