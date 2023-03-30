Повестки в Viber? В Украине рассматривают возможность рассылать приглашения в военкомат в мессенджерах

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает возможность посылать повестки с помощью мессенджеров.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский в эфире телеканала Киев.

— Мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в частности возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн.

Сейчас также смотрят

Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом, — отметил Вениславский.

Зачем это нужно? По словам нардепа, в связи с войной очень многие, в том числе мужчины, стали внутренне перемещенными лицами. И поскольку они теперь находятся не по месту регистрации, и не все стали на военный учет по новому месту жительства, возникли проблемы с призывом.

Вениславский считает, что сейчас есть технические возможности проверить, была ли доставлена повестка онлайн. Кроме того, еще до начала полномасштабного вторжения у Украины была почти полностью сформированная база мобильных номеров мужчин призывного возраста.

Пока что инициатива только рассматривается, никакого подобного законопроекта еще нет.

Мобилизация в Украине продолжается. Но в интернете есть много фейков по поводу того, как она проходит. Читай правдивую информацию о том, как проходит медкомиссия и кого могут призвать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!