Повістки у Viber? В Україні розглядають можливість надсилати запрошення до військкомату в месенджерах

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість надсилати повістки за допомогою месенджерів.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки України Федор Веніславський в ефірі телеканалу Київ.

— Ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, зокрема можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з’явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн.

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Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов’язаних з цим питанням, — зазначив Веніславський.

Навіщо це потрібно? За словами нардепа, у зв’язку з війною дуже багато людей, зокрема чоловіків, стали внутрішньо переміщеними особами. І оскільки вони тепер перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за новим місцем проживання, виникли певні проблеми з призовом.

Веніславський вважає, що наразі є технічні можливості перевірити, чи було доставлено повістку онлайн. Крім того, ще до початку повномасштабного вторгнення Україна мала майже повністю сформовану базу мобільних номерів чоловіків призовного віку.

Поки що ініціатива тільки розглядається, ніякого подібного законопроекту ще немає.