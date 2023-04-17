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Роздаватимуть повістки через Дію? Федоров прокоментував скандальну заяву

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 17 Квітня 2023, 14:15
повістки через дію
Фото: Pexels

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