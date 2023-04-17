Роздаватимуть повістки через Дію? Федоров прокоментував скандальну заяву

Дія — прогресивний цифровий застосунок, де не лише можна знайти персональні документи та дані з реєстрів, а й отримати державну послугу.

Українці вже звикли, що додаток завжди під рукою і значно полегшує життя. Однак у соцмережах останнім часом ширилося занепокоєння, що через Дію можуть почати видавати повістки.

Зокрема, це могло спровокувати висловлювання члена оборонного комітету ВР Федора Веніславського, який допускав цифрову роздачу повісток через месенджери.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповів на хвилю соціального занепокоєння з цього приводу у своєму Telegram-каналі.

Чи надсилатимуть повістки через Дію

Послуги надсилання повісток через Дію немає ані в розробці, ані в планах, — прокоментував Михайло Федоров та порадив усім зберігати спокій.

У парламенті припускають, що в майбутньому повістки все ж цифровізують. Однак цього року в Україні немає технічної можливості, щоб запровадити послугу роздачі повісток через Дію.

Відомо, що за навмисне ухиляння від отримання повістки є відповідальність. Ми розповіли, як дізнатися, чи прийшла повістка у військкомат.

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