Бюджет во время войны — сколько должна Украина и где мы берем средства

На оборону и безопасность Украина тратит наибольшую часть бюджета — 61,8%. Согласно законам, финансирование армии средствами из донатов запрещено, а зарплата военных начисляется из налогов украинцев. Партнеры пытаются финансировать значительный бюджетный дефицит.

Но, наконец, главным источником пополнения бюджета остаются налоги. А откуда взялись деньги на бюджет Украины 2024 года, о государственном долге и угрозе дефолта узнавали в OBOZ.UA.

Откуда взялись деньги на бюджет Украины 2024

Бюджет Украины на 67,6% зависит от налогов, на 27,15% — от неналоговых поступлений: собственности, предпринимательской деятельности и т.п. Более 5% стран получила от ЕС, правительств и иностранных государств, говорится в бюджетном отчете Министерства финансов за январь-март 2024 года.

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Однако оказалось, что после того, как бюджет получил все запланированные доходы, этого все равно не хватает для покрытия расходов. Дефицит бюджета покрывают путём грантов, кредитов, международной помощи.

За январь-март бюджет Украины пополнился на 747,1 млрд. грн., а расходы составили 916,3 млрд. грн.

Разницу в 169,2 млрд грн приходится покрывать иностранной помощью. Это около 56,4 млрд. грн. в месяц.

До полномасштабной войны в январе-марте 2021 доходы Украины были на уровне 330,1 млрд грн. То есть, за три года они выросли в 2,26 раза. Однако и расходы за этот же период выросли с 335,6 млрд до 916,3 млрд грн — в 2,7 раза.

Только после окончания войны Украина сможет постепенно вернуться в состояние экономики, когда собственными доходами можно практически полностью покрывать все бюджетные расходы. Но сейчас это невозможно, поэтому бюджет действительно зависит от иностранной помощи.

Итак, за январь-март 2024:

налоговые поступления составили 505 млрд. грн.;

административное собрание, доходы от бюджетных учреждений составили 202,8 млрд грн;

доходы от операций с капиталом — 1,3 млрд грн;

доходы от операций с капиталом — 1,3 млрд грн; от Европейского Союза, правительств иностранных государств, организаций, учреждений, Украина получила 37,7 млрд грн;

дефицит бюджета, покрываемый, в том числе, кредитами, — 169,2 млрд грн.

К примеру, в прошлом году в бюджет поступило 1,63 трлн грн налогов и 1 трлн неналоговых поступлений. В пересчете на одного украинца за бюджет Украины 2023 год поступило:

налогов — 48,1 тыс. грн;

неналоговых доходов — 30,2 тыс. грн;

грантов от других государств — 12,7 тыс. грн.

Все поступления в прошлом году составили 2,629 трлн грн или 91,3 тысячи грн на одного человека. Расходы составили 4,4 трлн. грн, или 130,6 тысяч грн на одного украинца. Так что ситуация хоть и сверхсложная, но лучше, чем могло бы быть во время войны.

Государственный долг Украины

Дефицит бюджета покрывается за счет новых кредитов и грантов. К примеру, недавно в ЕС приняли решение выделить Украине 50 млрд евро к 2027 году. Из них безвозвратная помощь составляет 17 миллиардов евро, а помощь в виде кредитов — 33 миллиарда евро.

Кредитные ставки будут компенсироваться странами-членами ЕС, но сам долг придется возвращать.

Государственный долг по состоянию на апрель 2024 составляет 5,9 трлн грн.

Еще в 2020 году эта цифра была почти в 4,5 раза меньше. Долг начал стремительный рост в начале полномасштабного вторжения.

Однако на самом деле более корректно сравнивать уровень долга с валовым внутренним продуктом (ВВП). Европейские страны стремятся стабилизировать уровень государственного долга не выше 60%.

Страны, желающие стать членами еврозоны, должны выполнить ряд финансово-экономических условий, в том числе и госдолг на уровне до 60% ВВП. Считается, что этот показатель может гарантировать стабильную ситуацию на финансовых рынках.

Но не все великие экономики мира придерживаются этого правила. Япония имеет уровень госдолга в 261% ВВП, к 2027 году уровень госдолга Китая достигнет 100%. А у США долг уже сейчас приближается к 100% ВВП.

То есть 60% — необязательное условие сильной и успешной экономики. Но для европейских стран это можно считать целью, чтобы после вступления в ЕС иметь возможность стать частью еврозоны.

Кому и сколько мы должны

Согласно оценкам НБУ, государственный долг Украины по ВВП в конце 2023 достиг отметки в 90,4%. Уже в 2024 году он может превысить отметку в 100. И хотя долг растет, график платежей суммы, которые ежегодно нужно платить, будут уменьшаться.

Если пересчитать объем долга на конец 2023 года на каждого украинца, сумма долга достигнет 162,3 тыс. грн.

Государственный долг делят на внешний (перед международными кредиторами в валюте) и на внутренний (перед украинскими кредиторами). Внешний долг составляет 3,99 трлн грн (67,43% общей суммы). Из них:

18,8% долга — ЕС;

11,6% — МВФ;

7,8% — Всемирный банк;

5,7% — правительства иностранных государств;

2,3% — Европейский инвестиционный банк;

0,2% — Европейский банк реконструкции и развития.

Следовательно, средневзвешенная стоимость государственного долга за прошлый год составила 7,3%. Это очень высокий показатель, ведь в странах со схожей с Украиной экономикой средняя стоимость составляет 3,6%.

Дорогие кредиты — это огромное бремя для экономики, ведь и после войны придется возвращать и обслуживать долги вместо восстановления страны.

Украине приходится платить так много из-за внутренних заимствований. Потому что облигации внутреннего госзайма — дорогой кредит, которым активно пользуется Украина. Поэтому в результате средняя ставка по внешним долгам составляет 3,6%, а вот по внутреннему долгу — 14%.

Что требуют от Украины международные кредиторы

В медиа распространяются заявления, что группа частных кредиторов Украины, среди которых BlackRock и Pimco, хотят получать от государства по $500 млн годовых в виде процентных платежей уже в 2025 году.

Ранее они выдали Украине кредиты на сумму в $20 млрд. После начала полномасштабной войны выплаты были приостановлены.

Но глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев уверяет, что любые слухи о предстоящем соглашении и выплатах — чистая спекуляция:

Кто хоть немного осведомлен о том, как проходят операции по реструктуризации, знают, насколько это сложный процесс, к которому с обеих сторон привлекаются финансовые и юридические советники, работающие на условиях неразглашения информации (non-disclosureagreement, NDA).

Кредиторам выгодно продвигать в новостях свои требования, чтобы давить на украинскую сторону. Но сейчас обсуждается несколько возможных вариантов. Среди них и продление отсрочки.

Еще один важный вопрос для украинской экономики — состоится ли дефолт. Однако Украина оказалась в уникальной ситуации, где поддержка международных финансовых институтов, стран ЕС и Большой семерки дает гарантию, что у государства будет возможность обслуживать свои долги, хотя и с помощью партнеров.

Дефолт — это официальное признание, что страна не может выполнять свои обязательства. Ее кредитный рейтинг рушится, а финансовые организации и инвесторы останавливают с ним сотрудничество. Тогда долг можно реструктуризировать.

Но для Украины дефолт ни по внутреннему обязательству, ни по внешнему — сценарий практически невозможен. Этого не допустят ни партнеры, ни украинские власти.

Однако есть другая проблема — рассчитывать на постоянное спонсорство партнеров на протяжении многих лет бесполезно. ВВП Украины должен расти как минимум на 7% в год, чтобы покрывать высокие бюджетные расходы.

И эти темпы роста достаточно реалистичны, но нужно решить не только вопрос денег, но и проблему с людьми. Ведь Украине не хватит как минимум нескольких миллионов рабочих, которые будут платить налоги в бюджет.

Если после войны нам удастся привлечь инвестиции на восстановление, быстро провести реформы, достичь ощутимых темпов роста ВВП, бюджет удастся сбалансировать, а государственный долг постепенно уменьшится.

А о возможности инфляции в Украине мы рассказывали в нашем материале.

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