Бюджет під час війни — скільки заборгувала Україна та звідки йдуть кошти

На оборону та безпеку Україна витрачає найбільшу частку бюджету — 61,8%. Згідно із законами, фінансування армії коштом донатів забороняється, а зарплатня військових нараховується з податків українців. Партнери намагаються фінансувати значний бюджетний дефіцит.

Але, зрештою, головним джерелом поповнення бюджету залишаються податки. А звідки взялися гроші на бюджет України 2024, про державний борг та загрозу дефолту дізнавалися в OBOZ.UA.

Звідки взялися гроші на бюджет України 2024

Бюджет України на 67,6% залежить від податків, на 27,15% — від неподаткових надходжень: власності, підприємницької діяльності тощо. Понад 5% країна отримала від ЄС, урядів та іноземних держав, йдеться у бюджетному звіті Міністерства фінансів за січень-березень 2024 року.

Зараз також дивляться

Однак виявилося, що після того, як бюджет отримав усі заплановані доходи, цього все одно не вистачає для покриття видатків. Дефіцит бюджету покривають шляхом грантів, кредитів, міжнародної допомоги.

За січень-березень бюджет України поповнився на 747,1 млрд грн, а витрати становили 916,3 млрд грн.

Різницю у 169,2 млрд грн доводиться покривати іноземною допомогою. Це близько 56,4 млрд грн на місяць.

До повномасштабної війни у січні-березні 2021-го доходи України були на рівні в 330,1 млрд грн. Тобто, за три роки вони зросли у 2,26 раза. Однак і видатки за цей же період зросли з 335,6 млрд аж до 916,3 млрд грн — у 2,7 раза.

Лише після закінчення війни Україна зможе поступово повернутися до того стану економіки, коли власними доходами можна практично повністю покривати всі бюджетні видатки. Але наразі це неможливо, тому бюджет дійсно залежить від іноземної допомоги.

Отже, за січень-березень 2024 року:

податкові надходження становили 505 млрд грн;

адміністративні збори, доходи від бюджетних установ становили 202,8 млрд грн;

доходи від операцій з капіталом — 1,3 млрд грн;

від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, організацій, установ Україна отримала 37,7 млрд грн;

дефіцит бюджету, який покривається зокрема кредитами, — 169,2 млрд грн.

До прикладу, минулого року у бюджет надійшло 1,63 трлн грн податків та 1 трлн неподаткових надходжень. У перерахунку на одного українця за бюджет України 2023 надійшло:

податків — 48,1 тис. грн;

неподаткових доходів — 30,2 тис. грн;

грантів від інших держав — 12,7 тис. грн.

Усі тогорічні надходження становили 2,629 трлн грн або 91,3 тис. грн на одну людину. Сума видатків — 4,4 трлн грн, або 130,6 тис. грн на одного українця. Тож ситуація хоч і надскладна, але краща, ніж могло б бути в часи війни.

Державний борг України

Дефіцит бюджету покривається коштом нових кредитів і грантів. Наприклад, нещодавно у ЄС ухвалили рішення виділити Україні 50 млрд євро до 2027 року. З них безповоротна допомога становить 17 мільярдів євро, а допомога у вигляді кредитів — 33 мільярди євро.

Кредитні ставки компенсуватимуть країни-члени ЄС, але сам борг доведеться повертати.

Державний борг станом на квітень 2024-го становить 5,9 трлн грн.

Ще у 2020 ця цифра була майже в 4,5 раза меншою. Борг почав стрімкий ріст на початку повномасштабного вторгнення.

Проте насправді більш коректно порівнювати рівень боргу з валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Європейські країни прагнуть стабілізувати рівень державного боргу не вище за 60%.

Країни, які хочуть стати членам єврозони, мають виконати низку фінансово-економічних умов, зокрема і держборг на рівні до 60% ВВП. Вважається, що такий показник може гарантувати стабільну ситуацію на фінансових ринках.

Але не всі великі економіки світу дотримуються цього правила. Японія має рівень держборгу у 261% ВВП, до 2027 року рівень держборгу Китаю досягне 100%. А в США борг вже зараз наближається до 100% ВВП.

Тобто 60% — необов’язкова умова сильної та успішної економіки. Але для європейських країн це можна вважати метою, щоби після вступу в ЄС мати можливість стати частиною єврозони.

Кому і скільки ми винні

Згідно з оцінками НБУ, державний борг України щодо ВВП наприкінці 2023 року досяг позначки в 90,4%. Вже у 2024 році він може перевищити позначку у 100. І хоча борг зростає, графік платежів суми, які щорічно треба платити, зменшуватиметься.

Якщо перерахувати обсяг боргу станом на кінець 2023 року на кожного українця, сума боргу сягне 162,3 тис. грн.

Державний борг ділять на зовнішній (перед міжнародними кредиторами у валюті) та внутрішній (перед українськими кредиторами). Зовнішній борг наразі становить 3,99 трлн грн (67,43% загальної суми). З них:

18,8% боргу — ЄС;

11,6% — МВФ;

7,8% — Світовий банк;

5,7% — уряди іноземних держав;

2,3% — Європейський інвестиційний банк;

0,2% — Європейський банк реконструкції та розвитку.

Отже, середньозважена вартість державного боргу за минулий рік становила 7,3%. Це вкрай високий показник, адже в країнах зі схожою з Україною економікою середня вартість — 3,6%.

Дорогі кредити — це величезний тягар для економіки, адже і після війни доведеться повертати та обслуговувати борги замість відбудови країни.

Україні доводиться платити так багато через внутрішні запозичення. Бо облігації внутрішньої держпозики — дорогий кредит, яким активно користується Україна. Тож в результаті середня ставка за зовнішніми боргами становить 3,6%, а от за внутрішнім боргом — аж 14%.

Що вимагають від України міжнародні кредитори

У медіа ширяться заяви, що група приватних кредиторів України, серед яких BlackRock та Pimco, хочуть отримувати від держави по $500 млн річних у вигляді відсоткових платежів вже у 2025 році.

Раніше вони видали Україні кредити на суму в $20 млрд. Після початку повномасштабної війни виплати було призупинено.

Але голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевняє, що будь-які чутки щодо майбутньої угоди та виплат — чиста спекуляція:

Хто хоч трохи обізнаний, як відбуваються операції з реструктуризації, знають, наскільки це складний процес, до якого з обох боків залучаються фінансові та юридичні радники, які працюють на умовах нерозголошення інформації (non-disclosureagreement, NDA).

Кредиторам вигідно просувати у новинах свої вимоги, щоб тиснути на українську сторону. Але наразі обговорюється кілька можливих варіантів. Серед них і продовження відстрочки.

Ще одне нагальне питання для української економіки — чи відбудеться дефолт. Однак Україна опинилась в унікальній ситуації, де підтримка міжнародних фінансових інституцій, країн ЄС та Великої сімки дає гарантію, що держава матиме можливість обслуговувати свої борги, хоч і з допомогою партнерів.

Дефолт — це офіційне визнання, що країна не може виконувати свої зобов’язання. Її кредитний рейтинг валиться, а фінансові організації та інвестори зупиняють із нею співпрацю. Тоді борг можна реструктуризувати.

Але для України дефолт ані за внутрішнім зобов’язанням, ані за зовнішнім — сценарій практично неможливий. Цього не допустять ані партнери, ані українська влада.

Однак є інша проблема — розраховувати на постійне спонсорство партнерів протягом багатьох років марно. ВВП України має зростати щонайменше на 7% у рік, щоб покривати високі бюджетні витрати.

І ці темпи зростання є досить реалістичними, але треба вирішити не лише питання грошей, але й проблему з людьми. Адже Україні не вистачатиме щонайменше кілька мільйонів робітників, які сплачуватимуть податки в бюджет.

Якщо після війни нам вдасться залучити інвестиції на відновлення, швидко провести реформи, досягти відчутних темпів зростання ВВП, то бюджет вдасться збалансувати, а державний борг поступово зменшиться.

А про інфляцію в Україні ми розповідали в нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.