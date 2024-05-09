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Бюджет під час війни — скільки заборгувала Україна та звідки йдуть кошти

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 09 Травня 2024, 18:00
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Фото: Pexels

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