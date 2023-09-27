Бюджет — на оборону. На что выделят деньги в 2024 и сколько могут потерять местные громады

Украина подготовила второй бюджет за время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров. Ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить.

В то же время, заработанное Украина направит на оборону. Страна потратит более 500 млрд на оружие, в том числе — дроны. Бюджет должен быть утвержден Верховной Радой.

Бюджет Украины на 2024 год: на что распределят и какие замечания

Бюджет должен запустить производство оружия. Премьер-министр Шмыгаль сказал, что каждая гривна с налогов пойдет на оборону.

Сейчас также смотрят

Война — это дорого, и стоит в триллионах гривен. На закупки уходят сотни миллиардов. Акцент нашего производства — это дроны, — рассказал Денис Шмыгаль.

В общем, бюджет очень дефицитный — планируем потратить более 3 трлн, а заработать можем вдвое меньше. Потому Украина традиционно рассчитывает на помощь партнеров. Через грантовые средства или льготные кредиты хотят просить $42 млрд. Это деньги на пенсии и зарплаты бюджетникам.

На оборону Украина будет зарабатывать в основном сама. На нее планируют 1 трлн 784 млрд грн — из них зарплаты военным 1 трлн 72 млрд. Другое — на закупки дронов, вооружения. Дорогой программой является разработка ракет.

Около 14,5 млрд направят на поддержку ветеранов. Это и жилье, и реабилитация.

Деньги заложили и на институт помощника ветерана для 15 тыс. человек. 2 млрд. запланировали на гуманитарное разминирование.

Социальные выплаты не прекратятся, должна вырасти и минимальная зарплата. Дороги в следующем году не будут ремонтировать, направят почти 100 млрд этих денег в бюджет. Для восстановления поврежденного жилья людям будут искать донорские программы.

45 млрд гривен запланировали в резервный фонд на непредвиденные расходы, например повреждение критической инфраструктуры и другое. Не смогут перекладывать брусчатку и местные чиновники, у них отнимут часть доходов на фронт.

Общество готово отдать определенную часть, Львов потеряет почти 2 млрд грн — 17% бюджета. Для прифронтовых городов отдать НДФЛ еще труднее, ведь доходы от пребывания военных там — значительная подушка для местного бюджета.

Дефицит бюджета могут иметь более 500 громад. Время на доработку бюджета еще есть, поэтому можно более тщательно прописать доходы, расходы и пересмотреть, на что нецелесообразно тратить средства во время войны.

Раньше мы рассказывали, каким будет курс гривны в 2024 году.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.